Полезно знать: что делать в случае угона автомобиля или вандализма?

«Если за дело взялись профессионалы, шансы вернуть машину практически равны нулю. В таком случае выручит только КАСКО - обязательное дорожное страхование угон не покрывает. Поэтому важно сразу заявить в полицию и связаться со своей страховой компанией».

По словам полиции, именно с профессиональными организованными преступниками сложнее всего, потому что они могут за короткое время переправить автомобиль в какую-нибудь другую страну, а там продать его или разобрать на запчасти.

Как обезопасить себя от угона? Каудне и Кирсисте советуют: всегда запирайте двери, не оставляйте ключи без присмотра, установите GPS-трекер или подключите новый автомобиль к телефону. Кроме того, не стоит хранить в машине ценные вещи: ноутбуки, сумки, ключи, даже пачки сигарет или очки могут спровоцировать взлом.

Помимо угонов автомобиль может стать жертвой вандализма

Каудне отмечает, что вандализм обычно проходит по статье административного правонарушения, хотя ежегодно возбуждается и несколько уголовных дел: «Мотивы у вандалов бывают разные, и обычно истинная причина выясняется только после поимки злоумышленника. Поэтому так важно сразу сообщать о случаях вандализма - это помогает нам оперативно среагировать и разобраться в ситуации».

По словам Кирсисте, вандализм может проявляться по-разному: от мелких царапин и граффити до разбитых стекол и сломанных зеркал.