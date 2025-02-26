Утечка информации раскрыла истоки энергетического блефа правительства

До середины января правительство и Министерство климата настойчиво твердили, что строительство морских ветряных парков необходимо, поскольку, согласно, прогнозу, энергопотребление Эстонии (сейчас около восьми тераватт-часов (ТВт-ч) в год) удвоится в течение десяти лет.

Энергетический обман, ставший причиной громкого скандала на прошлой неделе, начался с прогноза потребления энергии, который Министерство климата представило год назад.Теперь Государственный контроль потребовал предоставить исходные данные, на которых основывались расчеты. Поскольку, по утверждению Министерства климата, эти данные поступили из EISA, Государственный контроль направил запрос в Министерство экономики и коммуникаций (MKM) и подведомственный ему EISA.