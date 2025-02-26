Идея вложить 2,6 миллиарда евро в морские ветропарки возникла из-за предполагаемого гигантского роста потребления электроэнергии в Эстонии. Этот прогноз был сделан на основе разработанной Фондом предпринимательства и инноваций (EISA) программы привлечения иностранных инвестиций. Утечка данных из этой программы выявила корни энергетического блефа.
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Утечка информации раскрыла истоки энергетического блефа правительства
До середины января правительство и Министерство климата настойчиво твердили, что строительство морских ветряных парков необходимо, поскольку, согласно, прогнозу, энергопотребление Эстонии (сейчас около восьми тераватт-часов (ТВт-ч) в год) удвоится в течение десяти лет.