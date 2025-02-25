Соединенные Штаты должны предложить Украине на этой неделе соглашение, согласно которому страна получит долгосрочную финансовую поддержку для послевоенного восстановления в обмен на право использования природных ресурсов.
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СМИ: США предлагают Украине долгосрочную финансовую помощь в обмен на полезные ископаемые
Согласно Euronews, ссылающемуся на черновик документа и анонимный источник, знакомый с предложением, США предлагают Украине соглашение, которое обеспечит стране безопасность через так называемый фонд инвестиций в восстановление. Взамен предполагается участие в распределении ресурсов страны.