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СМИ: США предлагают Украине долгосрочную финансовую помощь в обмен на полезные ископаемые

Перевод: Сергей Светлов
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Вице-президент США Джей Ди Вэнс (второй слева), государственный секретарь Марко Рубио (в центре) и специальный посланник Кит Келлог (справа) на Мюнхенской конференции по безопасности, 14 февраля 2025 года.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс (второй слева), государственный секретарь Марко Рубио (в центре) и специальный посланник Кит Келлог (справа) на Мюнхенской конференции по безопасности, 14 февраля 2025 года. Фото: Freddie Everett / U.S State

Соединенные Штаты должны предложить Украине на этой неделе соглашение, согласно которому страна получит долгосрочную финансовую поддержку для послевоенного восстановления в обмен на право использования природных ресурсов.

Согласно Euronews, ссылающемуся на черновик документа и анонимный источник, знакомый с предложением, США предлагают Украине соглашение, которое обеспечит стране безопасность через так называемый фонд инвестиций в восстановление. Взамен предполагается участие в распределении ресурсов страны.

В документе отмечается, что двустороннее соглашение и связанное с ним финансовое соглашение являются неотъемлемой частью двух- и многосторонних договоренностей и помогут в реализации конкретных шагов для достижения устойчивого мира.

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