СМИ: США предлагают Украине долгосрочную финансовую помощь в обмен на полезные ископаемые

Согласно Euronews, ссылающемуся на черновик документа и анонимный источник, знакомый с предложением, США предлагают Украине соглашение, которое обеспечит стране безопасность через так называемый фонд инвестиций в восстановление. Взамен предполагается участие в распределении ресурсов страны.

В документе отмечается, что двустороннее соглашение и связанное с ним финансовое соглашение являются неотъемлемой частью двух- и многосторонних договоренностей и помогут в реализации конкретных шагов для достижения устойчивого мира.