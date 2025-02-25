Животных начали использовать из-за того, что война в Украине продолжает истощать ресурсы обеих сторон, и вопрос о способности России поддерживать свою напряженную экономику, все больше зависящую от оборонного производства, остается открытым, передает портал RUS.TVNET.
Для подписчиков
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Животные на фронте: армия РФ использует для логистики ослов и верблюдов
Военные блогеры, поддерживающие Кремль, на прошлой неделе опубликовали видео, на которых солдаты используют ослов для транспортировки.