Вт, 25.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

ФОТО И ВИДЕО Животные на фронте: армия РФ использует для логистики ослов и верблюдов

Copy
Несколько блогеров выложили снимок, на котором три вооруженных человека в форме стоят рядом с верблюдом.
Несколько блогеров выложили снимок, на котором три вооруженных человека в форме стоят рядом с верблюдом. Фото: rus.tvnet.lv

Животных начали использовать из-за того, что война в Украине продолжает истощать ресурсы обеих сторон, и вопрос о способности России поддерживать свою напряженную экономику, все больше зависящую от оборонного производства, остается открытым, передает портал RUS.TVNET.

Военные блогеры, поддерживающие Кремль, на прошлой неделе опубликовали видео, на которых солдаты используют ослов для транспортировки.

«Ребятам в одном из подразделений выдали осла для логистики. Настоящего осла», - написал один из военных блогеров, опубликовав снимок, на котором осел стоит рядом с солдатом.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх