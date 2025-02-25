ФОТО И ВИДЕО Животные на фронте: армия РФ использует для логистики ослов и верблюдов

Несколько блогеров выложили снимок, на котором три вооруженных человека в форме стоят рядом с верблюдом.

Животных начали использовать из-за того, что война в Украине продолжает истощать ресурсы обеих сторон, и вопрос о способности России поддерживать свою напряженную экономику, все больше зависящую от оборонного производства, остается открытым, передает портал RUS.TVNET.