Италия экстрадировала в Эстонию российского предпринимателя

В рамках уголовного дела две эстонские компании и членов их правления подозревают в транспортировке стратегических и подсанкционных товаров в Россию, сообщил пресс-секретарь прокуратуры Каури Синкевичюс.

«Собранные на данный момент доказательства свидетельствуют о том, что компания, расположенная в России, заказала у швейцарского производителя высокочастотное испытательное оборудование, используемое для проверки прочности металла и других материалов», - сказал он.

«Согласно подозрениям, заказы были официально оформлены через эстонское коммерческое предприятие и, пользуясь услугами другой эстонской компании, была оформлена транспортировка товара через Эстонию и третьи страны с целью последующей доставки товара в Россию. Конечным потребителем товара предположительно является российская компания ООО Melytec», - объяснил Синкевичюс.

Согласно подозрениям прокуратуры, членом правления эстонской компании, через которую заказывался товар, является гражданин России Антчевский, который был арестован в Италии на основании европейского ордера на арест, выданного Эстонией.

В конце января Италия передала подозреваемого Эстонии, и Таллиннский окружной суд счел его арест оправданным, поскольку в случае освобождения он мог покинуть Эстонию.