Таллинн вводит новые правила для учителей, чтобы улучшить образование на эстонском языке

Вице-мэр Таллинна Алексей Яшин подчеркнул, что внешкольные занятия играют важную роль в переходе на эстонский язык обучения, поэтому педагогам необходимо уверенное владение государственным языком.

«Кружки и секции дают детям возможность практиковать язык и за пределами школы, тем самым помогая им успешнее справляться с учебой на эстонском языке, - сказал Яшин. - Чтобы максимально использовать этот потенциал, важно расширить выбор кружков, доступных на эстонском языке, и гарантировать, что преподаватели владеют им на должном уровне. Новые требования создают основу для единой системы образования по интересам, в которой молодежь с разными родными языками сможет обучаться вместе, общаться и получать качественные знания на эстонском языке».

По его словам, повышение квалификационных требований полностью обосновано, поскольку минимальная заработная плата учителей муниципальных школ по интересам уже приравнена к уровню школьных педагогов. «С сентября мы за счет городского бюджета увеличиваем минимальную ставку для квалифицированных педагогов до 1920 евро, что позволит привлечь лучших специалистов и повысить общий уровень образования по интересам», - добавил Яшин.

Таллинн уделяет особое внимание тому, чтобы квалификация педагогов муниципальных школ дополнительного образования соответствовала высоким стандартам. В соответствии с новым постановлением требования к руководителям этих учреждений приведены в соответствие с нормами, установленными для общеобразовательных школ.

Теперь директор школы дополнительного образования должен иметь степень магистра, а его заместители и учебные руководители - как минимум высшее образование. Для всех педагогов вводится обязательное владение эстонским языком в соответствии с требованиями Закона об основной школе и гимназии.

Кроме повышения квалификационных требований, новое постановление делает процесс найма более гибким. В школах образования интересам смогут работать не только специалисты с педагогическим образованием, но и лица, имеющие профессионально-техническое или среднее специальное образование, если их профессиональная компетенция соответствует требованиям и пройден курс педагогической подготовки.

Минимальная заработная плата преподавателей муниципальных школ образования по интересам уже приравнена к минимальной зарплате школьных учителей, а с 2025 года минимальная ставка квалифицированных педагогов в этой сфере увеличится за счет городского бюджета до 1920 евро.

Таллинн продолжает развивать систему дополнительного образования, создавая для детей и молодежи больше возможностей для обучения и самореализации в эстонской языковой среде.