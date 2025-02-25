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Эксперт объясняет: кто должен оплачивать годовой налог на транспортное средство при смене владельца

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С 1 января вступил в силу Закон о налоге на моторные транспортные средства.
С 1 января вступил в силу Закон о налоге на моторные транспортные средства. Фото: Marko Saarm

С 1 января вступил в силу Закон о налоге на моторные транспортные средства, владельцам автомобилей уже разослали налоговые уведомления. Многие из них уже оплатили указанную сумму, однако как поступить в случае, если налог еще не уплачен, а транспортное средство уже выставлено на продажу?

Как пояснила заместитель канцлера по финансовой и налоговой политике Министерства финансов Эвелин Лийвамяги, налоговое уведомление выдается на основе данных дорожно-транспортного регистра Департамента транспорта по состоянию на 1 января. Если транспортное средство продается после этой даты, например, в феврале, налоговое обязательство не переходит на нового владельца. «Налог за текущий год все равно должен уплатить продавец», - подтвердила она.

То же самое касается автомобилей, приобретенных в лизинг: годовой налог платит тот, кто по состоянию на 1 января является ответственным пользователем автомобиля.

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