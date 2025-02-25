Эксперт объясняет: кто должен оплачивать годовой налог на транспортное средство при смене владельца

С 1 января вступил в силу Закон о налоге на моторные транспортные средства, владельцам автомобилей уже разослали налоговые уведомления. Многие из них уже оплатили указанную сумму, однако как поступить в случае, если налог еще не уплачен, а транспортное средство уже выставлено на продажу?