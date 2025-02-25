Стоимость восстановления Украины превысила 500 миллиардов евро

Совместное исследование институтов количественно оценивает прямой физический ущерб зданиям и другой инфраструктуре, влияние на жизнь и средства людей к существованию и стоимость восстановления до состояния «лучше, чем было».

Сумма посчитана по состоянию на 31 декабря 2024 года - и она примерно в 2,8 раза превышает предполагаемый номинальный ВВП Украины на 2024 год, говорится в исследовании.

Прямой ущерб Украине, нанесенный российскими атаками, вырос со 138 миллиардов евро в феврале 2024 года до 170 миллиардов евро. Больше всего пострадали жилищное строительство, транспорт, энергетический сектор, торговля и образование, говорится в исследовании.

По оценке институтов, повреждены или разрушены 13 процентов общего жилого фонда Украины, что затронуло более 2,5 миллиона домохозяйств. Только на расчистку и разбор завалов понадобится не менее 12,6 миллиарда евро.

В начале 2024 года оценка стоимости восстановления Украины составляла 486 миллиардов долларов. За прошедший год она выросла более чем на семь процентов.