В понедельник, 24 февраля, в Таллинне состоялся праздничный парад по случаю Дня независимости. Многие жители столицы, отправившиеся в центр города на своих автомобилях, испытали неприятные эмоции, когда обнаружили под стеклоочистителями своих машин штрафные квитанции.
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«Разве в праздники парковка не бесплатная?»: столичные автомобилисты удивились назначенным штрафам
Как постоянно дополняется Закон о дорожном движении, регулярно меняются, например, и правила парковки. Они могут различаться от города к городу, поэтому всегда важно все перепроверять, чтобы потом не пришлось расплачиваться десятками евро за свою невнимательность. Либо пользоваться мобильными парковочными приложениями, которые помогут сориентироваться в непонятной ситуации.