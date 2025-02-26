«Разве в праздники парковка не бесплатная?»: столичные автомобилисты удивились назначенным штрафам

Как постоянно дополняется Закон о дорожном движении, регулярно меняются, например, и правила парковки. Они могут различаться от города к городу, поэтому всегда важно все перепроверять, чтобы потом не пришлось расплачиваться десятками евро за свою невнимательность. Либо пользоваться мобильными парковочными приложениями, которые помогут сориентироваться в непонятной ситуации.