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HS: подозревающееся в повреждении кабеля судно Eagle S скоро сможет покинуть финскую акваторию

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Задержанный финнами танкер Eagle S находится вблизи природного заповедника Клоббудден на юге Финляндии. Экипаж судна подозревается в повреждении подводного кабеля EstLink 2.
Задержанный финнами танкер Eagle S находится вблизи природного заповедника Клоббудден на юге Финляндии. Экипаж судна подозревается в повреждении подводного кабеля EstLink 2. Фото: Heikki Saukkomaa / LEHTIKUV / SIPA

Нефтяной танкер Eagle S, который подозревается в повреждении кабеля Estlink 2, в ближайшем будущем сможет получить разрешение на то, чтобы продолжить свой путь. Об этом сообщает yle со ссылкой на газет Helsingin Sanomat.

В агентстве транспорта и связи Traficom сообщили изданию, что государственная инспекция судна близится к завершению, поэтому танкер может рассчитывать на разрешение на выход из финской акватории «в ближайшем будущем».

Адвокат Герман Люнберг, представляющий экипаж судна, заявил, что полиция рассматривает возможность разрешить судну покинуть порт. В настоящее время члены экипажа находятся под подпиской о невыезде.

Предполагается, что якорь судна Eagle S стал причиной повреждения кабеля в Финском заливе в Рождество.

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