Нефтяной танкер Eagle S, который подозревается в повреждении кабеля Estlink 2, в ближайшем будущем сможет получить разрешение на то, чтобы продолжить свой путь. Об этом сообщает yle со ссылкой на газет Helsingin Sanomat.
HS: подозревающееся в повреждении кабеля судно Eagle S скоро сможет покинуть финскую акваторию
В агентстве транспорта и связи Traficom сообщили изданию, что государственная инспекция судна близится к завершению, поэтому танкер может рассчитывать на разрешение на выход из финской акватории «в ближайшем будущем».
Адвокат Герман Люнберг, представляющий экипаж судна, заявил, что полиция рассматривает возможность разрешить судну покинуть порт. В настоящее время члены экипажа находятся под подпиской о невыезде.
Предполагается, что якорь судна Eagle S стал причиной повреждения кабеля в Финском заливе в Рождество.