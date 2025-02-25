Только в субботу вечером мэр Тарту Урмас Клаас поздравил Кристу Ару, которая не смогла прийти в Эстонский национальный музей на концерт, посвященный 107-летию Эстонии, где ей должны были присвоить звание почетного гражданина Тарту. Сегодня утром, 25 февраля, Криста Ару ушла из жизни. Об этом редакциисообщил ее супруг, доктор медицины Яак Ару.
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Скончалась литературовед и исследователь истории журналистики Криста Ару
Из-за тяжелой болезни скончалась исследователь истории журналистики и музеевед Криста Ару (01.08.1958 - 25.02.2025). Она родилась в деревне Пагари в Ида-Вирумаа. Окончила там восьмилетнюю школу в Пагари, 8-ю среднюю школу имени Йоханнеса Семпера в Тарту и Тартуский университет по специальности журналистика (1981 год).