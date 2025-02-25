Скончалась литературовед и исследователь истории журналистики Криста Ару

Из-за тяжелой болезни скончалась исследователь истории журналистики и музеевед Криста Ару (01.08.1958 - 25.02.2025). Она родилась в деревне Пагари в Ида-Вирумаа. Окончила там восьмилетнюю школу в Пагари, 8-ю среднюю школу имени Йоханнеса Семпера в Тарту и Тартуский университет по специальности журналистика (1981 год).

В 1993-1995 годах Криста Ару обучалась в докторантуре Тартуского университета, а в 2010 году защитила докторскую диссертацию в Эстонском гуманитарном институте. В своей работе она исследовала роль журналистики (особенно - редактура) в формировании гражданского общества и сохранении национальной культуры на примере газеты Postimees (1886-1935). Ее диссертация основывалась на подготовленной ею же монографии «Одна страсть, три измерения. Главы из истории эстонской журналистики с акцентом на личность редактора: К. А. Херманн, Й. Тыниссон, К. Тоом» (2008).