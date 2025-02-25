История продолжает развиваться, а картина безопасности, которая еще недавно казалась стабильной, изменилась. Теперь нам придется искать новые ориентиры. В первую очередь это означает, что слепое следование за американцами уже не кажется возможным и если продолжать в том же духе, это будет выглядеть странно. Примером тому - недавний комментарий нашего министра иностранных дел, намекнувшего, что если США захотят, то пусть берут наш фосфорит и природные ресурсы - нам их для американцев не жалко. (Вероятно, и у министра иностранных дел ЭССР в свое время не нашлось бы возражений против передачи фосфоритов Советскому Союзу, учитывая застойное состояние истории в те времена. Однако в данном анализе мы опустим историю.)