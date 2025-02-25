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МНЕНИЕ Мы полагали, что стали свидетелями нового конца истории, но и это оказалось заблуждением (1)

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Люди собрались на Таймс-сквер в США, чтобы выразить поддержку Украине. 24 февраля 2025 года.
Люди собрались на Таймс-сквер в США, чтобы выразить поддержку Украине. 24 февраля 2025 года. Фото: Milo Hess
  • Вся наша внешнеполитическая архитектура была построена на поддержке США
  • Диапазон определений победы в войне широк, но решение должно оставаться за украинцами
  • Одной лишь военной готовности недостаточно для устойчивого мира

Три года длится большая война в Украине. Столько же у нас было времени, чтобы свыкнуться с мыслью о том, что мир изменился. Нам пришлось осознать, что конец истории не состоялся - и необходимо вернуться к старому доброму мировому порядку, пишет главный редактор Akadeemia Тоомас Кихо.

Это, как известно, был порядок, в котором расклад сил между государствами определялся по праву сильного, завоеваниями и войнами. Таким образом менялись и государственные границы, однако со временем подобная практика стала неприемлемой и была официально осуждена во второй половине XX века. Теперь же пришлось признать, что те времена остались в прошлом.

Привыкание к возникшей новой-старой реальности быстро привело нашу общественно-политическую мысль к осознанию того, что такая ситуация означает новый конец истории (снова!): с одной стороны находятся «злые» государства, а с другой - «добрые» западные союзники, во главе с США, выступающими их флагманом, рупором и главным борцом. США возглавляют мощнейший военный альянс - НАТО, и вся ставка на будущее строится на сохранении этой архитектуры безопасности.

Значит, другим западным странам, включая нас, ничего особо делать и не нужно - можно просто слепо следовать за США (и время от времени формально упоминать о необходимости увеличения оборонных расходов). Те, с кем США портили отношения, становились нашими врагами (например, Китай, с которым еще несколько лет назад велась дружеская торговля). Союзники США становились нашими союзниками, их враги - нашими врагами. Чего бы ни захотели США - базы, природные ресурсы, участие в военных миссиях и так далее - мы старались им это предоставить, рассчитывая получить взамен вечные гарантии безопасности. Или, по крайней мере, так нам казалось.

Это был новый конец истории, к которому мы привыкли за три года. Но и он оказался ошибочным.

История продолжает развиваться, а картина безопасности, которая еще недавно казалась стабильной, изменилась. Теперь нам придется искать новые ориентиры. В первую очередь это означает, что слепое следование за американцами уже не кажется возможным и если продолжать в том же духе, это будет выглядеть странно. Примером тому - недавний комментарий нашего министра иностранных дел, намекнувшего, что если США захотят, то пусть берут наш фосфорит и природные ресурсы - нам их для американцев не жалко. (Вероятно, и у министра иностранных дел ЭССР в свое время не нашлось бы возражений против передачи фосфоритов Советскому Союзу, учитывая застойное состояние истории в те времена. Однако в данном анализе мы опустим историю.)

На протяжении многих лет вся наша внешнеполитическая архитектура строилась на сильной и непоколебимой поддержке США. Она казалась столь надежной, что мы могли позволить себе быть жесткими в собственном географическом регионе и принимать любую сторону. Например, в этот контекст вписывается недавнее объявление правительства Грузии незаконным.

Но что, если теперь наш привычный щит решит, например, захватить Гренландию, - неважно, прямым военным путем, за доллары или с помощью зеленых человечков - должны ли мы в таком случае держаться на стороне США или, напротив, поддерживать Данию?

Этот выбор, безусловно, будет сложнее, чем в 2014 году с Крымом. Еще один непростой вопрос - признать ли стремление канадцев стать 51-м штатом США? Ведь «желание» Донецкой и Луганской «народных республик» мы даже не рассматривали как легитимное. На этом фоне дискуссия о названии Мексиканского залива - пустяк. Такова новая мировая реальность, к которой придется привыкать.

Украина: что дальше?

Что касается войны в Украине, то говорят, что союзники могли бы согласиться на ее завершение на условиях самой Украины. Из этого следует и другое: союзники не вправе вынуждать Украину воевать бесконечно. Каждый день приносит новые жертвы, разрушения и страдания, которые неизбежно сопровождают войну. Где-то проходит разумная граница, до какого момента борьба остается оправданной. В какой-то момент война все равно закончится - и придется жить в одном мире как с ближними, так и с дальними соседями.

Все войны, которые начинались, когда-то заканчивались - и нередко бывшие враги становились союзниками. Германия и Франция после вековой конфронтации сегодня являются близкими партнерами. США и Япония выстроили прочную дружбу, несмотря на атомные бомбардировки.

Настанет время, когда снова встанет вопрос о нормализации отношений с Россией. Конечно, подобные мысли в нынешней риторике (читай: в текущем моменте истории) выглядят кощунственными. Принято считать, что Россия неизменно останется агрессивным и жаждущим завоеваний соседом. И хотя история Балтийского региона на протяжении тысячи лет подтверждает это, нельзя исключать и другой сценарий. Если исключить - то за что тогда вообще ведется война?

Давайте спросим себя: насколько решительно Запад действительно стремится к победе Украины? Одно дело - поставки вооружений, причем с серьезными задержками, которые уже происходили. Но помимо военной помощи не менее важны договоренности на международном дипломатическом уровне.

С западной точки зрения может казаться, что мир един в поддержке Украины, но это далеко не так. Стоит лишь взглянуть за пределы НАТО и Европейского союза (а эти границы охватывают лишь небольшую часть мира), и становится очевидно, что значительная часть глобального сообщества вовсе не стоит за Украиной.

Если цель действительно - победа Украины, то необходимо грамотно работать на дипломатической и внешнеполитической арене, выстраивая диалог со всеми возможными странами, чтобы они осудили агрессию России. Пока этого не делается и странам вроде Китая, Ирана, Индии, арабского мира фактически позволено дрейфовать в сторону поддержки России, возникает вопрос: а действительно ли целью является победа?

Дипломатический рецепт поддержки Украины кажется простым: для изоляции России логично превращать ее нынешних колеблющихся или частичных сторонников в союзников, а не вступать с ними в конфликт.

Мы однозначно заявили, что поддерживаем Украину до победы. Но что именно означает победа Украины? Этот вопрос должны решать сами украинцы. Это сохранение независимости с достаточными гарантиями безопасности хотя бы на части нынешней территории? Это восстановление границ 2014 года, включая возвращение Крыма и Донбасса? Или это разгром современной России и организация для ее руководства нового Нюрнбергского процесса? Как видно, диапазон возможных определений победы широк.

Можно сказать, что победой уже является сам факт провала плана Путина по захвату и уничтожению Украины («денацификация и демилитаризация»). Если война закончится устойчивым миром, это само по себе будет важным итогом.

Защищены лучше, чем когда-либо

Именно это особенно важно. Эстонии, как и всей Европе, нужен прочный мир. Тем не менее, временами создается впечатление, будто ожидается новое разжигание войны со стороны России и ее распространение именно сюда, к Балтийскому морю. Общественное пространство заполнено разговорами о войне, строятся убежища, устанавливаются заграждения. Однако это крайне противоречиво, ведь годами нам говорили о том, что Эстония защищена - и защищена лучше, чем когда-либо.

Несколько случайных цитат за последние 15 лет. Генерал Антс Лаанеотс, 2011 год: «Могу уверенно сказать, что сегодня Эстония защищена лучше, чем когда-либо в своей истории». Офицер года, майор Янно Вярк, 2012 год: «Я могу сказать, что сегодня Эстония защищена, и никто не должен об этом беспокоиться или испытывать страх». Правительство Эстонской Республики, 2017 год: «Эстония защищена лучше, чем когда-либо». Министр обороны Маргус Цахкна, 2017 год: «Эстония никогда не была защищена лучше». Генерал Рихо Террас, 2021 год: «В целом, сегодня мы в хорошей ситуации, и страна хорошо защищена». Министр обороны Калле Лаанет, 2022 год: «Я знаю, что Эстония защищена лучше, чем когда-либо».

Защита страны год за годом только усиливалась, а нынешние оборонные расходы значительно превышают затраты прошлых лет. Если уже в 2011, 2012-2022 годах Эстония была надежно защищена, то теперь уровень защиты еще выше - а значит, война становится все менее вероятной. Это железная логика. Точнее, лишь половина логики. Вторую половину составляет умная дипломатия - способность выстраивать отношения как с ближайшими, так и с дальними соседями.

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