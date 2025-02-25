Можно сказать, что победой уже является сам факт провала плана Путина по захвату и уничтожению Украины («денацификация и демилитаризация»). Если война закончится устойчивым миром, это само по себе будет важным итогом.
Защищены лучше, чем когда-либо
Именно это особенно важно. Эстонии, как и всей Европе, нужен прочный мир. Тем не менее, временами создается впечатление, будто ожидается новое разжигание войны со стороны России и ее распространение именно сюда, к Балтийскому морю. Общественное пространство заполнено разговорами о войне, строятся убежища, устанавливаются заграждения. Однако это крайне противоречиво, ведь годами нам говорили о том, что Эстония защищена - и защищена лучше, чем когда-либо.
Несколько случайных цитат за последние 15 лет. Генерал Антс Лаанеотс, 2011 год: «Могу уверенно сказать, что сегодня Эстония защищена лучше, чем когда-либо в своей истории». Офицер года, майор Янно Вярк, 2012 год: «Я могу сказать, что сегодня Эстония защищена, и никто не должен об этом беспокоиться или испытывать страх». Правительство Эстонской Республики, 2017 год: «Эстония защищена лучше, чем когда-либо». Министр обороны Маргус Цахкна, 2017 год: «Эстония никогда не была защищена лучше». Генерал Рихо Террас, 2021 год: «В целом, сегодня мы в хорошей ситуации, и страна хорошо защищена». Министр обороны Калле Лаанет, 2022 год: «Я знаю, что Эстония защищена лучше, чем когда-либо».
Защита страны год за годом только усиливалась, а нынешние оборонные расходы значительно превышают затраты прошлых лет. Если уже в 2011, 2012-2022 годах Эстония была надежно защищена, то теперь уровень защиты еще выше - а значит, война становится все менее вероятной. Это железная логика. Точнее, лишь половина логики. Вторую половину составляет умная дипломатия - способность выстраивать отношения как с ближайшими, так и с дальними соседями.