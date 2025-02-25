Обсуждения в Рийгикогу

Законопроект прошел первое чтение 20 ноября, и поправки к нему можно было подавать до 20 января. Способ внесения изменений в Конституцию будет решен на третьем чтении.

Обсуждения в Конституционной комиссии

Процесс рассмотрения законопроекта ведет Конституционная комиссия, которая на нескольких публичных заседаниях обсуждала ограничение избирательных прав с привлечением экспертов в области права, членов Конституционной Ассамблеи, представителей государственных учреждений и рассматривала изменения с различных точек зрения.

22 октября комиссия обсуждала поправку на заседании, в котором участвовали заместитель канцлера права Канцелярии Олари Коппель и старший советник отдела правопорядка Валло Олле, глава бюро публичного права Министерства юстиции Иллимар Пярнамяги и советник Марико Йыэорг-Юрченко, а также советник Министерства внутренних дел Кристен Канарик.

12 ноября комиссия обсуждала как законопроект, предложенный 61 депутатом, так и законопроект о внесении изменений в Конституцию Эстонской Республики, предложенный 28 депутатами Рийгикогу, который бы признал недействительными избирательные права граждан третьих стран, проживающих в Эстонии, а также лиц без гражданства. Рийгикогу отклонил этот законопроект на первом чтении.

2 декабря состоялось публичное заседание Конституционной комиссии, на котором присутствовали члены Конституционной Ассамблеи Лия Ханни и Юри Адамс, а также глава бюро публичного права Министерства юстиции Иллимар Пярнамяги и советник Марико Йыэорг-Юрченко.

10 декабря прошла публичная дискуссия, в которой приняли участие министр юстиции Лийза Пакоста, лектор по государственному праву Тартуского университета Ааро Мыттус, глава бюро публичного права Министерства юстиции Иллимар Пярнамяги и советник Марико Йыэорг-Юрченко, руководитель отдела стратегических коммуникаций Канцелярии Прийт Тальв и советник отдела коммуникации правительства Кристи Аннисте, а также глава государственной службы по организации выборов Арне Койтмяэ.

12 декабря состоялось публичное обсуждение, в котором участвовали член Конституционной Ассамблеи Калле Юргенсон и председатель экспертной комиссии Юри Райдла, доцент политологии Тартуского университета Мартин Мёлдер и доцент сравнительной политики Таллиннского университета Тынис Саартс.

13 января прошло публичное обсуждение, в котором приняли участие канцлер права Юлле Мадизе, старший советник отдела правопорядка Канцелярии уполномоченного по правам человека Валло Олле и Лийна Луст-Веддер, глава бюро публичного права Министерства юстиции Иллимар Пярнамяги и советник Марико Йыэорг-Юрченко, заместитель директора Института политических исследований имени Юхана Шютте Тартуского университета по научной работе, профессор сравнительной политики Пирет Эхин, руководитель отдела правового и аналитического отдела Канцелярии Рийгикогу Кайдо Йыгева и заместитель председателя Сийри Силлайые, а также президент Союза юристов Эстонии Катерина Талумяэ и член правления Меэлис Пирн.

28 января прошло публичное заседание, на котором обсуждались предложенные поправки. На заседание были приглашены представители авторов обеих поправок Хелир-Валдор Сеэдер и Калле Лаанет, а также советник Министерства юстиции и цифровых технологий Марико Йыэорг-Юрченко.