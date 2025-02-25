На сегодняшнем заседании Рийгикогу прошло второе чтение законопроекта о внесении изменений в Конституцию, направленного на ограничение избирательных прав в местных выборах граждан третьих стран, проживающих в Эстонии.
Законопроект о внесении изменений в Конституцию Эстонской Республики, инициированный 61 членом Рийгикогу, предусматривает, что в местных выборах смогут участвовать граждане Эстонии и лица без гражданства, а также граждане стран Европейского союза и НАТО.
Законопроект предполагает, что условия и порядок внесения в списки избирателей лиц без гражданства и иностранных граждан с избирательным правом будут установлены законом.
На данный момент, помимо граждан Эстонии и ЕС, в местных выборах могут участвовать также иностранцы, проживающие в Эстонии на основании долгосрочной визы или постоянного разрешения на проживание, которым на день выборов исполнилось 16 лет и которые имеют постоянное место жительства в соответствующем муниципалитете или городе.
Инициаторы законопроекта утверждают, что изменения предоставляют избирательные права гражданам стран, разделяющим демократические ценности Эстонской Республики и имеющим схожие интересы в сфере безопасности, а также проживающим в Эстонии лицам без гражданства, не имеющим обязательств перед другими государствами.
Рийгикогу будет рассматривать законопроект о внесении изменений в Конституцию в три чтения.
Члены Рийгикогу представили две поправки к законопроекту, срок подачи которых уже истек. Одну из них поддержала Конституционная комиссия.
Согласно предложению 43 депутатов, из законопроекта будет исключена фраза, которая предписывает, что условия и порядок внесения лиц без гражданства и иностранных граждан с избирательным правом в списки избирателей будут установлены законом, чтобы избежать повторений.
Вторую поправку, предложенную 23 депутатами, комиссия не приняла. Ею предлагалось признать недействительными избирательные права граждан третьих стран, проживающих в Эстонии, а также лиц без гражданства в местных выборах. В случае принятия этой поправки в местных выборах могут участвовать только граждане Эстонии и Европейского союза.
После второго чтения законопроекта члены Рийгикогу смогут вновь представить поправки, если их предложат, как минимум одна пятая часть членов Рийгикогу, то есть не менее 21 депутата.
Предложение комиссии - установить срок для представления новых поправок до 11 марта. Третье чтение законопроекта, на котором будет решаться также способ внесения изменений в Конституцию, может состояться не ранее чем через месяц после второго чтения.
Рийгикогу продлил заседание по запросу «Отечества»
Рийгикогу продлил время заседания во вторник по запросу партии «Отечество» до завершения второго чтения законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
«Отечество» предложило продлить заседание Рийгикогу во вторник до завершения обсуждения этого пункта. За продление заседания проголосовало 77 депутатов, против - пять. Таким образом, обсуждение законопроекта о внесении изменений в Конституцию продолжится до завершения второго чтения. Ожидалось, что заседание завершится не позднее двух часов дня.
Несмотря на то, что «Отечество» поддержало завершение второго чтения, она осуждает последовательное намерение коалиции закрепить право голоса для лиц без гражданства в Конституции.
«Между первым и вторым чтением законопроекта прошло три месяца. К сожалению, за это время мы не видели со стороны коалиции реального диалога с другими политическими силами, представленными в парламенте. Теперь у нас есть месяц для поиска решения. Я считаю важным немедленно провести встречу представителей всех парламентских фракций для поиска решения, которое получит максимально широкую поддержку в парламенте», - заявил председатель «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер.
Следующие местные выборы в Эстонии состоятся 19 октября.
Второе чтение законопроекта завершилось в 15:09, а срок подачи поправок установлен на 11 марта до 17:15.
В начале заседания Рийгикогу изменил график работы, согласно которому заседание будет продолжаться до завершения рассмотрения законопроекта.
Обсуждения в Рийгикогу
Законопроект прошел первое чтение 20 ноября, и поправки к нему можно было подавать до 20 января. Способ внесения изменений в Конституцию будет решен на третьем чтении.
Обсуждения в Конституционной комиссии
Процесс рассмотрения законопроекта ведет Конституционная комиссия, которая на нескольких публичных заседаниях обсуждала ограничение избирательных прав с привлечением экспертов в области права, членов Конституционной Ассамблеи, представителей государственных учреждений и рассматривала изменения с различных точек зрения.
22 октября комиссия обсуждала поправку на заседании, в котором участвовали заместитель канцлера права Канцелярии Олари Коппель и старший советник отдела правопорядка Валло Олле, глава бюро публичного права Министерства юстиции Иллимар Пярнамяги и советник Марико Йыэорг-Юрченко, а также советник Министерства внутренних дел Кристен Канарик.
12 ноября комиссия обсуждала как законопроект, предложенный 61 депутатом, так и законопроект о внесении изменений в Конституцию Эстонской Республики, предложенный 28 депутатами Рийгикогу, который бы признал недействительными избирательные права граждан третьих стран, проживающих в Эстонии, а также лиц без гражданства. Рийгикогу отклонил этот законопроект на первом чтении.
2 декабря состоялось публичное заседание Конституционной комиссии, на котором присутствовали члены Конституционной Ассамблеи Лия Ханни и Юри Адамс, а также глава бюро публичного права Министерства юстиции Иллимар Пярнамяги и советник Марико Йыэорг-Юрченко.
10 декабря прошла публичная дискуссия, в которой приняли участие министр юстиции Лийза Пакоста, лектор по государственному праву Тартуского университета Ааро Мыттус, глава бюро публичного права Министерства юстиции Иллимар Пярнамяги и советник Марико Йыэорг-Юрченко, руководитель отдела стратегических коммуникаций Канцелярии Прийт Тальв и советник отдела коммуникации правительства Кристи Аннисте, а также глава государственной службы по организации выборов Арне Койтмяэ.
12 декабря состоялось публичное обсуждение, в котором участвовали член Конституционной Ассамблеи Калле Юргенсон и председатель экспертной комиссии Юри Райдла, доцент политологии Тартуского университета Мартин Мёлдер и доцент сравнительной политики Таллиннского университета Тынис Саартс.
13 января прошло публичное обсуждение, в котором приняли участие канцлер права Юлле Мадизе, старший советник отдела правопорядка Канцелярии уполномоченного по правам человека Валло Олле и Лийна Луст-Веддер, глава бюро публичного права Министерства юстиции Иллимар Пярнамяги и советник Марико Йыэорг-Юрченко, заместитель директора Института политических исследований имени Юхана Шютте Тартуского университета по научной работе, профессор сравнительной политики Пирет Эхин, руководитель отдела правового и аналитического отдела Канцелярии Рийгикогу Кайдо Йыгева и заместитель председателя Сийри Силлайые, а также президент Союза юристов Эстонии Катерина Талумяэ и член правления Меэлис Пирн.
28 января прошло публичное заседание, на котором обсуждались предложенные поправки. На заседание были приглашены представители авторов обеих поправок Хелир-Валдор Сеэдер и Калле Лаанет, а также советник Министерства юстиции и цифровых технологий Марико Йыэорг-Юрченко.