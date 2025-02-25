Бывший звездный игрок «Реала» и сборной Германии занялся политикой

На съезде, состоявшемся в воскресенье, Озил был принят в ряды Партии справедливости и развития (ПСР). В ходе съезда турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган был избран председателем партии второй раз подряд. ПСР находится у власти в Турции уже два десятилетия.

Озил родился и вырос в Германии и представлял национальную сборную этой страны в 92 играх. Бывший игрок «Реала» и лондонского «Арсенала» завершил спортивную карьеру в 2023 году. Последние годы своей карьеры профессионального спортсмена он провел в Стамбуле, играя за «Фенербахче» и «Башакшехир». Озил имеет турецкие корни и давно поддерживает хорошие отношения с Эрдоганом. Последний даже побывал на свадьбе футболиста в 2019 году.

Former German national team footballer Mesut Ozil has joined Erdogan's AKP party. pic.twitter.com/HEZwRSM1kh — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) February 25, 2025

Фотография Озила и Эрдогана с еще одним игроком сборной Германии Илкаем Гюндоганом, который также имеет турецкие корни, вызвала в свое время острые споры. Озила раскритиковали в Германии за отношения с Эрдоганом, поэтому он решил завершить карьеру в сборной и обвинил Футбольный союз Германии в расизме.