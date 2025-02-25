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Бывший звездный игрок «Реала» и сборной Германии занялся политикой

Перевод: Павел Соболев
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Месут Озил.
Месут Озил. Фото: Scanpix / IMAGO / Seskim Photo

Месут Озил, ставший чемпионом мира по фуболу в составе сборной Германии в 2014 году, занялся политикой и присоединился к правящей турецкой партии.

На съезде, состоявшемся в воскресенье, Озил был принят в ряды Партии справедливости и развития (ПСР). В ходе съезда турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган был избран председателем партии второй раз подряд. ПСР находится у власти в Турции уже два десятилетия.

Озил родился и вырос в Германии и представлял национальную сборную этой страны в 92 играх. Бывший игрок «Реала» и лондонского «Арсенала» завершил спортивную карьеру в 2023 году. Последние годы своей карьеры профессионального спортсмена он провел в Стамбуле, играя за «Фенербахче» и «Башакшехир». Озил имеет турецкие корни и давно поддерживает хорошие отношения с Эрдоганом. Последний даже побывал на свадьбе футболиста в 2019 году.

Фотография Озила и Эрдогана с еще одним игроком сборной Германии Илкаем Гюндоганом, который также имеет турецкие корни, вызвала в свое время острые споры. Озила раскритиковали в Германии за отношения с Эрдоганом, поэтому он решил завершить карьеру в сборной и обвинил Футбольный союз Германии в расизме.

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