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Бывший президент США Барак Обама приедет в Финляндию

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Бывший президент Барак Обама машет рукой толпе после того, как проголосовал на участке досрочного голосования в понедельник, 17 октября 2022 года, в Чикаго.
Бывший президент Барак Обама машет рукой толпе после того, как проголосовал на участке досрочного голосования в понедельник, 17 октября 2022 года, в Чикаго. Фото: AP Photo/Charles Rex Arbogast

Бывший президент США Барак Обама приедет в Тампере в мае, пишет yle со ссылкой на пресс-релиз компании Visual Media. 

Он выступит на «Нокиа Арене» в рамках мероприятия «Беседа с президентом Бараком Обамой» во вторник, 13 мая. Организаторы заявили, что мероприятие будет посвящено ключевым темам, которые сформировали его президентство, и поделится впечатлениями о своем пребывании в Белом доме и видении лидерства.

Финляндия станет одной из стран в его международном лекционном туре. До Тампере он выступит в Осло, о чем уже объявил NRK.

До сих пор неясно, как Финляндии удалось пригласить спикера. Финская компания-организатор не раскрывает подробности.

Предварительная продажа билетов на мероприятие начнется в четверг этой недели в 10:00. Открытая продажа билетов начнется в понедельник, 3 марта, в 10:00. Точная стоимость билетов пока неизвестна.

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