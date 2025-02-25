Бывший президент США Барак Обама приедет в Финляндию

Он выступит на «Нокиа Арене» в рамках мероприятия «Беседа с президентом Бараком Обамой» во вторник, 13 мая. Организаторы заявили, что мероприятие будет посвящено ключевым темам, которые сформировали его президентство, и поделится впечатлениями о своем пребывании в Белом доме и видении лидерства.

Финляндия станет одной из стран в его международном лекционном туре. До Тампере он выступит в Осло, о чем уже объявил NRK.

До сих пор неясно, как Финляндии удалось пригласить спикера. Финская компания-организатор не раскрывает подробности.

Предварительная продажа билетов на мероприятие начнется в четверг этой недели в 10:00. Открытая продажа билетов начнется в понедельник, 3 марта, в 10:00. Точная стоимость билетов пока неизвестна.