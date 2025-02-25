ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО Президент Алар Карис объявил о запуске новой образовательной программы TI-Hüpe 2025

В своей речи ко Дню независимости президент Алар Карис подчеркнул, что для долгосрочного развития Эстонии необходимо обновление системы образования, пересмотр существующих представлений о процессе обучения и внедрение новых возможностей и технологических решений.

По его словам, Эстония сейчас сталкивается с очередным технологическим прорывом. «Так же, как в первые годы массового распространения интернета мы не могли представить, что социальные сети или электронное государство станут частью нашей повседневной жизни, сейчас мы не можем точно предсказать, как искусственный интеллект изменит наш мир. Но осознаем одно - эти перемены будут масштабными», - отметил Карис.

Глава государства добавил: «Я советовал как можно скорее познакомиться с искусственным интеллектом. Учиться - как ученикам, так и учителям - использовать эти знания для упрощения жизни и совместного создания полезных решений. А школьникам необходимо обеспечить доступ к новым инструментам, чтобы дать “тигру” новый толчок для прыжка - настолько мощного, чтобы этот прыжок превратился в полет».

Карис рассказал, что, исходя из этого понимания, он пригласил к себе эстонских предпринимателей, которые создали успешные технологические компании, чтобы обсудить, как можно придать новый импульс развитию экономики. «В ходе этой беседы прозвучала идея: почему бы не предоставить всем школьникам Эстонии свободный доступ к самым передовым моделям искусственного интеллекта?» - рассказал президент.

По его словам, эта идея нашла отклик, и во вторник в Кадриорге соберутся представители эстонского бизнеса, специалисты в области образования и министр образования и науки, чтобы официально дать старт новой образовательной программе. Уже этой осенью цифровые учебные материалы и языковые модели станут доступны для десятков тысяч учеников в Эстонии. На начальном этапе программа ориентирована на учащихся гимназий.

«Это изменит процесс обучения. С помощью новых технологий мы, возможно, сможем реализовать мечту многих специалистов в области образования: каждый ученик сможет учиться по индивидуальной программе. Ведь суть образования - развитие мышления, а не просто запоминание существующих знаний», - подчеркнул Карис.

Название программы TI-Hüpe 2025 связано с искусственным интеллектом (TI - tehisintellekt) и вдохновлено проектом «Прыжок тигра» (Tiigrihüpe), который в свое время способствовал развитию вычислительных мощностей и сетевых решений в Эстонии.