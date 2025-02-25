У Таллинна скоро истекает срок действия административного договора об оказании услуги платной парковки. На этой неделе город объявил международный тендер для поиска нового организатора парковки на следующие четыре года.
Таллинн объявил тендер для поиска нового организатора платной парковки
По словам вице-мэра Кристьяна Ярвана, цель нового тендера - повысить эффективность и рентабельность организации парковки. «Мы стремимся уменьшить бюрократию и использовать больше технологических решений, которые позволят улучшить организацию парковки и надзор за ней. Мы уверены, что благодаря этому услуга платной парковки станет еще более доступной для налогоплательщиков в процентном соотношении затрат», - объяснил Ярван.
На этой неделе город Таллинн объявил открытый международный тендер «Организация оплаты парковки, ее проверка и назначение штрафов», в рамках которого будущий поставщик услуги обязуется в течение четырех лет собрать для города доход от парковки в размере не менее 25 миллионов евро.
Критерием лучшего предложения является размер платы за услугу: победителем тендера станет предприятие, которое запросит за оказание услуги наименьший процент дохода от парковки.
Проведение тендера не приведет к отмене таких популярных способов оплаты парковки, как приложения для смартфонов и SMS-парковка. Также город намерен оснастить парковочные автоматы, которые используются больше всего, решением для оплаты парковки банковской картой, благодаря чему процесс оплаты станет еще удобнее, чем прежде.
Действующая в Таллинне система платной парковки эффективна, и город намерен продолжить оказание аналогичной услуги в рамках нового тендера. Предложения принимаются до 31 марта 2025 года, подробная информация приведена в регистре государственных закупок.