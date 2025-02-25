Таллинн объявил тендер для поиска нового организатора платной парковки

По словам вице-мэра Кристьяна Ярвана, цель нового тендера - повысить эффективность и рентабельность организации парковки. «Мы стремимся уменьшить бюрократию и использовать больше технологических решений, которые позволят улучшить организацию парковки и надзор за ней. Мы уверены, что благодаря этому услуга платной парковки станет еще более доступной для налогоплательщиков в процентном соотношении затрат», - объяснил Ярван.

На этой неделе город Таллинн объявил открытый международный тендер «Организация оплаты парковки, ее проверка и назначение штрафов», в рамках которого будущий поставщик услуги обязуется в течение четырех лет собрать для города доход от парковки в размере не менее 25 миллионов евро.

Критерием лучшего предложения является размер платы за услугу: победителем тендера станет предприятие, которое запросит за оказание услуги наименьший процент дохода от парковки.

Проведение тендера не приведет к отмене таких популярных способов оплаты парковки, как приложения для смартфонов и SMS-парковка. Также город намерен оснастить парковочные автоматы, которые используются больше всего, решением для оплаты парковки банковской картой, благодаря чему процесс оплаты станет еще удобнее, чем прежде.

Действующая в Таллинне система платной парковки эффективна, и город намерен продолжить оказание аналогичной услуги в рамках нового тендера. Предложения принимаются до 31 марта 2025 года, подробная информация приведена в регистре государственных закупок.