Ущерб в 20 000 евро: частный дом подвергся атаке вандала, подозреваемый задержан полицией

Вечером в пятницу, 21 февраля, в полицию сообщили, что в селе Неэрути были разбиты два окна в частном доме, были сломаны ворота, а также механизм, открывающий и закрывающий их, также были повреждены двери. Первоначальный ущерб составляет около 20 000 евро. По подозрению в совершении преступления задержан 37-летний мужчина. Точные обстоятельства происшествия уточняются.​