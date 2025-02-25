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Ущерб в 20 000 евро: частный дом подвергся атаке вандала, подозреваемый задержан полицией

Перевод: Павел Соболев
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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Urmas Luik

За выходные в Ляэне-Вирумаа было зафиксировано два случая физического насилия, а также случай вандализма и уничтожения имущества.

Вечером в пятницу, 21 февраля, в полицию сообщили, что в селе Неэрути были разбиты два окна в частном доме, были сломаны ворота, а также механизм, открывающий и закрывающий их, также были повреждены двери. Первоначальный ущерб составляет около 20 000 евро. По подозрению в совершении преступления задержан 37-летний мужчина. Точные обстоятельства происшествия уточняются.​

В тот же вечер в полицию сообщили, что в волости Винни 53-летний местный житель ударил местную жительницу, находившуюся в составе компании, употреблявшей алкоголь. Полиция задержала нападавшего.

В ночь на понедельник, 24 февраля, в волости Тапа 21-летняя местная жительница напала на своего сожителя во время совместного употребления алкоголя. Полиция задержала молодую женщину.

Точные обстоятельства обоих случаев физического насилия полиция выяснит в рамках уголовного производства.

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