За выходные в Ляэне-Вирумаа было зафиксировано два случая физического насилия, а также случай вандализма и уничтожения имущества.
Ущерб в 20 000 евро: частный дом подвергся атаке вандала, подозреваемый задержан полицией
Вечером в пятницу, 21 февраля, в полицию сообщили, что в селе Неэрути были разбиты два окна в частном доме, были сломаны ворота, а также механизм, открывающий и закрывающий их, также были повреждены двери. Первоначальный ущерб составляет около 20 000 евро. По подозрению в совершении преступления задержан 37-летний мужчина. Точные обстоятельства происшествия уточняются.
В тот же вечер в полицию сообщили, что в волости Винни 53-летний местный житель ударил местную жительницу, находившуюся в составе компании, употреблявшей алкоголь. Полиция задержала нападавшего.
В ночь на понедельник, 24 февраля, в волости Тапа 21-летняя местная жительница напала на своего сожителя во время совместного употребления алкоголя. Полиция задержала молодую женщину.
Точные обстоятельства обоих случаев физического насилия полиция выяснит в рамках уголовного производства.