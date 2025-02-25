Британские музыканты выпустили альбом под названием «Это то, что мы хотим?». Это едва ли не рекордная по количеству исполнителей и групп коллаборация, при этом в самом альбоме нет ни звука. Так музыканты выразили протест против возможных поправок в закон об авторском праве, который позволит корпорациям использовать их музыку для обучения искусственного интеллекта - что в перспективе лишит их заработка.
Безмолвный альбом. Британская музыкальная индустрия протестует против использования ее произведений для обучения ИИ
Альбом «Это то, что мы хотим» содержит записи из пустых студий и концертных залов - к этому, по мнению авторов, приведут поправки в закон. В этой записи-акции приняли участие Дэймон Албарн из Blur, Энни Леннокс, Кейт Буш, участники групп The Clash, Mystery Jets и Jamiroquai и десятки других.
Суть их протеста в том, что правительство Великобритании хочет существенно смягчить действующее законодательство об авторском праве. Сейчас вокруг законопроекта идут предварительные консультации.
Суть законопроекта: дать корпорациям, разрабатывающим искусственный интеллект, пользоваться доступными в интернете художественными произведениями без оглядки на закон об авторском праве. За исключением тех случаев, если сами музыканты не «зарезервируют свои» права - то есть, наложат запрет на использование своего творчества.
Музыканты ответили на это категоричным трек-листом пластинки, который состоит из одной фразы: «Британское правительство не должно легализовать кражу музыки в целях получения выгоды компаниями, занимающимися искусственным интеллектом».
Участники акции обращают внимание, что никто, а тем более они, не знают, сколько компаний в мире занимаются сейчас разработкой тех или иных форм ИИ, а значит, просто не знают, от кого и сколько раз они должны резервировать свои права.
Кроме пластинки музыканты провели еще одну акцию: на первых полосах национальных газет во вторник 25 февраля появился призыв: «Давайте сделаем по-справедливому» - с призывом к диалогу индустрии с разработчиками ИИ.
По итогам 2023 года британская музыкальная индустрия дала экономике страны 7,6 млрд фунтов, это рекордный показатель.
24 февраля издание The Times опубликовало письмо представителей индустрии развлечений, его подписали, в том числе, писатель и актер Стивен Фрай, продюсер Барбара Брокколи, автор легендарных мюзиклов Эндрю-Ллойд Уэббер, певица Дуа Липа, Стинг, Эд Ширан и многие другие.
Главная мысль письма: законопроект «откроет массовую раздачу прав и доходов творческого сектора Великобритании крупным технологическим компаниям».
Оппонентом музыкантов выступает британский Департамент науки, инноваций и технологий, его представитель настаивает: «действующий в Великобритании режим авторского права и ИИ не позволяет творческим индустриям, сектору ИИ полностью раскрыть свой потенциал, и так продолжаться не может». Вместе с тем, спикер департамента пообещал, что стороны будут искать решение, которое устроит всех участников спора.
Любопытно, что в 2023 году с той же проблемой столкнулись художники из США и стран Европы. Они также увидели, что их картины используются для обучения искусственного интеллекта. Здесь не было достигнуто единой позиции: в разных странах шли как судебные процессы, так и заключались досудебные соглашения.