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Безмолвный альбом. Британская музыкальная индустрия протестует против использования ее произведений для обучения ИИ

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BBC
Лидер Blur Дэймон Албарн стал одним из авторов альбома, для которого ему не пришлось не написать ни ноты.
Лидер Blur Дэймон Албарн стал одним из авторов альбома, для которого ему не пришлось не написать ни ноты. Фото: Getty Images

Британские музыканты выпустили альбом под названием «Это то, что мы хотим?». Это едва ли не рекордная по количеству исполнителей и групп коллаборация, при этом в самом альбоме нет ни звука. Так музыканты выразили протест против возможных поправок в закон об авторском праве, который позволит корпорациям использовать их музыку для обучения искусственного интеллекта - что в перспективе лишит их заработка.

Альбом «Это то, что мы хотим» содержит записи из пустых студий и концертных залов - к этому, по мнению авторов, приведут поправки в закон. В этой записи-акции приняли участие Дэймон Албарн из Blur, Энни Леннокс, Кейт Буш, участники групп The Clash, Mystery Jets и Jamiroquai и десятки других.

Суть их протеста в том, что правительство Великобритании хочет существенно смягчить действующее законодательство об авторском праве. Сейчас вокруг законопроекта идут предварительные консультации.

Суть законопроекта: дать корпорациям, разрабатывающим искусственный интеллект, пользоваться доступными в интернете художественными произведениями без оглядки на закон об авторском праве. За исключением тех случаев, если сами музыканты не «зарезервируют свои» права - то есть, наложат запрет на использование своего творчества.

Музыканты ответили на это категоричным трек-листом пластинки, который состоит из одной фразы: «Британское правительство не должно легализовать кражу музыки в целях получения выгоды компаниями, занимающимися искусственным интеллектом».

Участники акции обращают внимание, что никто, а тем более они, не знают, сколько компаний в мире занимаются сейчас разработкой тех или иных форм ИИ, а значит, просто не знают, от кого и сколько раз они должны резервировать свои права.

Кроме пластинки музыканты провели еще одну акцию: на первых полосах национальных газет во вторник 25 февраля появился призыв: «Давайте сделаем по-справедливому» - с призывом к диалогу индустрии с разработчиками ИИ.

По итогам 2023 года британская музыкальная индустрия дала экономике страны 7,6 млрд фунтов, это рекордный показатель.

Первые полосы газет.
Первые полосы газет. Фото: BBC

24 февраля издание The Times опубликовало письмо представителей индустрии развлечений, его подписали, в том числе, писатель и актер Стивен Фрай, продюсер Барбара Брокколи, автор легендарных мюзиклов Эндрю-Ллойд Уэббер, певица Дуа Липа, Стинг, Эд Ширан и многие другие.

Главная мысль письма: законопроект «откроет массовую раздачу прав и доходов творческого сектора Великобритании крупным технологическим компаниям».

Оппонентом музыкантов выступает британский Департамент науки, инноваций и технологий, его представитель настаивает: «действующий в Великобритании режим авторского права и ИИ не позволяет творческим индустриям, сектору ИИ полностью раскрыть свой потенциал, и так продолжаться не может». Вместе с тем, спикер департамента пообещал, что стороны будут искать решение, которое устроит всех участников спора.

Любопытно, что в 2023 году с той же проблемой столкнулись художники из США и стран Европы. Они также увидели, что их картины используются для обучения искусственного интеллекта. Здесь не было достигнуто единой позиции: в разных странах шли как судебные процессы, так и заключались досудебные соглашения.

BBC
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