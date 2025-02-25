Безмолвный альбом. Британская музыкальная индустрия протестует против использования ее произведений для обучения ИИ

Альбом «Это то, что мы хотим» содержит записи из пустых студий и концертных залов - к этому, по мнению авторов, приведут поправки в закон. В этой записи-акции приняли участие Дэймон Албарн из Blur, Энни Леннокс, Кейт Буш, участники групп The Clash, Mystery Jets и Jamiroquai и десятки других.

Суть их протеста в том, что правительство Великобритании хочет существенно смягчить действующее законодательство об авторском праве. Сейчас вокруг законопроекта идут предварительные консультации.

Суть законопроекта: дать корпорациям, разрабатывающим искусственный интеллект, пользоваться доступными в интернете художественными произведениями без оглядки на закон об авторском праве. За исключением тех случаев, если сами музыканты не «зарезервируют свои» права - то есть, наложат запрет на использование своего творчества.

Музыканты ответили на это категоричным трек-листом пластинки, который состоит из одной фразы: «Британское правительство не должно легализовать кражу музыки в целях получения выгоды компаниями, занимающимися искусственным интеллектом».

Участники акции обращают внимание, что никто, а тем более они, не знают, сколько компаний в мире занимаются сейчас разработкой тех или иных форм ИИ, а значит, просто не знают, от кого и сколько раз они должны резервировать свои права.