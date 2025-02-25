Шестой Baltic Pride пройдет в Вильнюсе: ожидается 20 000 участников

Как сообщили организаторы во вторник, крупнейший в странах Балтии фестиваль ЛГБТ-сообщества пройдет в литовской столице с 2 по 8 июня под лозунгом «Свободен быть (собой)».

Организатором фестиваля выступает национальная организация по защите прав ЛГБТ «Лига геев Литвы» (LGL). По мнению ее руководителя Владимира Симонько, в контексте мировых тенденций необходимо громче говорить о европейских ценностях.

«Разнообразие и равные возможности закреплены в законах Литовской Республики, поэтому неблагоприятные ветры из-за Атлантики не должны их погасить. Попытки нормализовать риторику, направленную против нас, являются угрозой не только одному сообществу, но и прямым нападением на основные демократические принципы общества», - цитируются в пресс-релизе слова Симонько.

Главным событием фестиваля станет марш сообщества ЛГБТК+ на проспекте Гедиминаса 7 июня, на котором организаторы приглашают «гордо пройти вместе за инклюзивность, достоинство и будущее без дискриминации». После шествия состоится концерт с участием литовских и зарубежных исполнителей.

«Планируется около 20 тысяч участники шествия», - сообщил BNS Симонько, добавив, что мэрия столицы выдала необходимые разрешения на проведение фестивальных мероприятий.

В начале июня на фестивале также пройдет показ фильма Queer режиссера Луки Гуаданьино, вечер дрэг-арта и международная конференция по инклюзивной рабочей среде для сообщества ЛГБТК+.

Как отметил Симонько, все мероприятия будут бесплатными.

Главным спонсором Baltic Pride выступает международная британская корпорация Johnson Matthey, а фестиваль частично финансируется Вильнюсским городским самоуправлением, Министерством социальной защиты и труда и Европейским союзом.

«Суммы еще обсуждаются, но есть обещания поддержки, поэтому я не хотел бы называть полную сумму. (...) Можно сказать, что половина средств поступает от правительства и города, половина - от частных спонсоров», - сообщил BNS глава гей-лиги.

Парад сексуальных меньшинств стран Балтии проводится каждые три года в Вильнюсе с 2010 года, а в последующие - в Риге и Таллинне.