Новоиспеченный чемпион мира по биатлону посвятил свою победу украинским героям

«Вчера я стал чемпионом мира. Сегодня мои мысли снова обращаются к Украине. Прошло ровно три года с начала полномасштабного вторжения. Последнюю пару недель Европа праздновала большую биатлонную вечеринку в Ленцерхайде. Я надеюсь, что Европа продолжит поддерживать Украину и что Норвегия увеличит свою поддержку! Слава Украине! Слава героям!», - написал Стремсхайм в понедельник в своем аккаунте в Instagram.

Под этим постом коллегу поблагодарили молодой талант украинского биатлона Виталий Мандзын, а также Дмитрий Пидручный, завоевавший золото чемпионата мира в 2019 году.

«Поздравляю с победой, чемпион! Это была потрясающая гонка. Эндре, большое спасибо за то, что ты сегодня стоишь вместе с Украиной и был рядом с ней в течение этих трех лет. Три года стойкости Украины и достижения общей цели - справедливого и прочного мира. Украинцы продолжают бороться за свободу и право определять свое будущее», - написал Пидручный.

Поддержку норвежцу выразил и Международный союз биатлона, разместивший два смайлика-сердечка в цветах Украины.

Лыжники-биатлонисты вернутся на трассы на следующей неделе, когда начнется этап Кубка мира в чешском Нове-Место.