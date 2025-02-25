Российские правозащитники съездили в Украину с первой миссией после начала полномасштабного вторжения в Украину. Местные жители рассказали им о предполагаемых военных преступлениях.
Миссия российских правозащитников впервые с начала войны побывала в Украине
В мониторинговой миссии, которая состоялась в январе 2025 года, приняли участие представители Центра защиты прав человека «Мемориал» Олег Орлов (и центр, и Орлов - в реестре «иноагентов» в России), который летом прошлого года вышел из российской колонии в рамках масштабного обмена заключенными, и правозащитники Наталья Морозова и Владимир Малыхин.
Организовать поездку помогла Харьковская правозащитная группа. Это первый такой визит в Украину правозащитников из России с февраля 2022 года. О нем они рассказали на пресс-конференции в Берлине.
Группе «Мемориала» удалось побывать сразу в нескольких украинских регионах, в том числе на территориях, которые находились под временной российской оккупацией.
Правозащитники общались с местными жителями (некоторые из них подверглись так называемой «фильтрации») и бывшими военнопленными, содержавшимися на территории России.
По словам Морозовой, некоторые жители, даже зная русский язык, принципиально общались с правозащитниками только по-украински, однако говорить соглашались все. Об этом же сказал Орлов.
Он рассказал, как во время поездки группа пообщалась с женщиной, у которой, по ее словам, во время российской оккупации похитили и насмерть запытали мужа. «Я видел, что ей было тяжело. Но она с нами говорила. Когда мы расстались, она сказала: "Я этого никогда не прошу. Но вы мне не враги"» - поделился Орлов.
По словам Орлова, он хотел поехать в Украину с самого начала российского вторжения.
«Я протестовал внутри России против этой войны. И я чувствовал, что я не делаю то, что я должен делать. Я всю жизнь сам в горячих точках собирал информацию, чтобы остановить этот ужас, чтобы больше такого не происходило, - рассказал правозащитник. - А когда меня освободили, это была одна из главных мыслей. Первая - добиться освобождения еще хоть кого-то из политзаключенных. Вторая - быть там, в Украине».
В личном качестве Орлову удалось съездить в Украину еще осенью прошлого года, а в этом году власти страны дали «Мемориалу» добро на большую поездку.
Как рассказали представители «Мемориала» журналистам, по итогам поездки они пришли к выводу, что в Украине российская армия пользовалась теми же методами, которые применяла во время войн в Чечне и в Сирии - ее они описали как «систему государственного террора».
Среди нарушений, информацию о которых собрали правозащитники, - неизбирательные удары по гражданским объектам, похищения, пытки, внесудебные казни.
«Наша главная цель - чтобы преступники не остались безнаказанными», - сказала Морозова.
По итогам поездки правозащитники подготовят доклад, а всю информацию о зафиксированных преступлениях передадут украинской стороне.
Российские власти не комментировали заявления правозащитников.