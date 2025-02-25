Миссия российских правозащитников впервые с начала войны побывала в Украине

В мониторинговой миссии, которая состоялась в январе 2025 года, приняли участие представители Центра защиты прав человека «Мемориал» Олег Орлов (и центр, и Орлов - в реестре «иноагентов» в России), который летом прошлого года вышел из российской колонии в рамках масштабного обмена заключенными, и правозащитники Наталья Морозова и Владимир Малыхин.

Организовать поездку помогла Харьковская правозащитная группа. Это первый такой визит в Украину правозащитников из России с февраля 2022 года. О нем они рассказали на пресс-конференции в Берлине.

Группе «Мемориала» удалось побывать сразу в нескольких украинских регионах, в том числе на территориях, которые находились под временной российской оккупацией.

Правозащитники общались с местными жителями (некоторые из них подверглись так называемой «фильтрации») и бывшими военнопленными, содержавшимися на территории России.

По словам Морозовой, некоторые жители, даже зная русский язык, принципиально общались с правозащитниками только по-украински, однако говорить соглашались все. Об этом же сказал Орлов.