Кажется, что ситуация с безработицей в Нарве становится все хуже. На данный момент в городе северо-востока зарегистрировано 3319 безработных, а свободных вакансий - чуть больше 60.
Найти работу так же сложно, как найти работников: ситуация с безработицей в Нарве ухудшилась
В сентябре Rus.Postimees делал подробный анализ ситуации вокруг безработицы в Ида-Вирумаа. На тот момент в Нарве больше всего вакансий было представлено на сайте Кассы по безработице - их было аж 80. Еще 30 было размещено на сайте cvkeskus, 56 - на сайте cv.ee.
К концу февраля это количество сократилось: на сайте Кассы по безработице теперь 62 вакансии, на cvkeskus - всего 18, на cv.ee - 30. При этом по данным Кассы, на сегодняшний день в Нарве 3319 человек ищут работу, из которых высшее образование есть у 620 человек. Среднее образование - у 520, основное у 515. Целых 1600 человек являются лицами с с профессиональным/профессионально-средним/средним специальным образованием.
Но глава нарвского отделения Кассы по безработице Аннеки Теэлахк говорит, что сильно беспокоиться смысла нет, потому что зима всегда является периодом затишья в вопросе появления новых вакансий.
«В начале года рабочих мест всегда меньше. Весной их количество начинает расти и продолжается до осени или периода Рождества», - сказала Теэлахк, добавив, что положение в Нарве не стало хуже - сейчас оно стабильно.
Специалист уточнила, что влияют на показатели и дни недели - в начале рабочей недели вакансий всегда меньше, потому что они начинают добавляться ближе к середине недели.
По ее словам, конечно, хотелось бы, чтобы рабочих мест было больше, но экономика сейчас находится в состоянии выхода из кризиса. «В Ида-Вирумаа появляются новые вакансии, просто не так быстро. Больше всего востребованы в регионе учителя со знаниями эстонского, также нужны работники производства. Но хороших работников с необходимыми навыками тоже бывает трудно найти», - пояснила Теэлахк.
Сложность еще и в том, что больше 60% предлагаемых вакансий имеют зарплату от 1500 евро в месяц и больше. Есть и места с меньшей зарплатой, но их не так много, и туда очень трудно найти работников. «Например, трудно найти швей, потому что швейные предприятия не платят так много», - говорит Теэлахк.
Также проблема часто возникает и с тем, что хорошие предложения по работе появляются ближе к лету, но многие не хотят выходить на работу перед началом пляжного сезона. «Наша задача все-таки мотивировать человека, который нашел подходящую вакансию, устроиться на работу», - подчеркнула специалист.
По словам Теэлахк, в прошлом году работу нашло около 4000 нарвитян, и они выбрали работу в совершенно разных секторах. «Основной сезон для поиска работы начнется в сентябре, когда все уже отдохнули в отпуске», - сказала она, добавив, что летом больше появляется сезонных вакансий. Хотя работников производства, социальных работников и учителей ищут всегда.
Надежда на завод магнитов
На данный момент есть надежда, что завод магнитов тоже улучшит ситуацию на рынке труда. Так, по словам Ольги Зайцевой, специалиста по коммуникациям NPM Narva OÜ, свободные вакансии уже появились и продолжат появляться в этом и следующем году, так как производство развивается и растёт.
«При достижении полной загрузки на заводе будут работать около 300 человек. На данный момент в NPM Narva работают 49 постоянных сотрудников (инженеры, специалисты и операторы) и 39 временных сотрудников, занятых монтажом и запуском оборудования», - рассказала Зайцева.
Специалист добавила, что на данный момент уже сформирована сильная команда инженеров, в которую входят специалисты из различных областей, например, по производству магнитов, автоматизации, механики, электротехники, химии и многих других, а также хорошо обученная команда операторов.
«В течение следующих двух лет мы будем нанимать ещё рабочих на производство - операторов оборудования, контролёров качества, упаковщиков и других, а также специалистов в сферах финансов, HR, закупок, управления качеством», - добавила Зайцева.