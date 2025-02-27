Найти работу так же сложно, как найти работников: ситуация с безработицей в Нарве ухудшилась

Сложность еще и в том, что больше 60% предлагаемых вакансий имеют зарплату от 1500 евро в месяц и больше. Есть и места с меньшей зарплатой, но их не так много, и туда очень трудно найти работников. «Например, трудно найти швей, потому что швейные предприятия не платят так много», - говорит Теэлахк.

Также проблема часто возникает и с тем, что хорошие предложения по работе появляются ближе к лету, но многие не хотят выходить на работу перед началом пляжного сезона. «Наша задача все-таки мотивировать человека, который нашел подходящую вакансию, устроиться на работу», - подчеркнула специалист.

По словам Теэлахк, в прошлом году работу нашло около 4000 нарвитян, и они выбрали работу в совершенно разных секторах. «Основной сезон для поиска работы начнется в сентябре, когда все уже отдохнули в отпуске», - сказала она, добавив, что летом больше появляется сезонных вакансий. Хотя работников производства, социальных работников и учителей ищут всегда.

Надежда на завод магнитов

На данный момент есть надежда, что завод магнитов тоже улучшит ситуацию на рынке труда. Так, по словам Ольги Зайцевой, специалиста по коммуникациям NPM Narva OÜ, свободные вакансии уже появились и продолжат появляться в этом и следующем году, так как производство развивается и растёт.

«При достижении полной загрузки на заводе будут работать около 300 человек. На данный момент в NPM Narva работают 49 постоянных сотрудников (инженеры, специалисты и операторы) и 39 временных сотрудников, занятых монтажом и запуском оборудования», - рассказала Зайцева.

Специалист добавила, что на данный момент уже сформирована сильная команда инженеров, в которую входят специалисты из различных областей, например, по производству магнитов, автоматизации, механики, электротехники, химии и многих других, а также хорошо обученная команда операторов.

«В течение следующих двух лет мы будем нанимать ещё рабочих на производство - операторов оборудования, контролёров качества, упаковщиков и других, а также специалистов в сферах финансов, HR, закупок, управления качеством», - добавила Зайцева.