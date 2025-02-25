В феврале в Эстонии чувство уверенности потребителей выросло

Оценка экономического положения государства на следующие 12 месяцев в месячном сравнении выросла на пять пунктов до -53 пунктов, год назад показатель составлял -51 пункт, сообщила BNS пресс-служба института.

Оценка потребителями экономического положения семьи на следующие 12 месяцев за месяц выросла с -36 до -35 пунктов, в феврале 2024 года показатель был -25 пунктов.

Оценка вероятности сбережений в следующие 12 месяцев в декабре за месяц упала на два пункта до отметки -22 пункта, год назад она составляла -17 пунктов.

Институт конъюнктуры Эстонии каждый месяц публикует данные барометра конъюнктуры, отражающие разницу в процентных показателях положительных и отрицательных ответов на опрос. Показатель чувства уверенности - это синтезный показатель барометра, используемого Европейской комиссией.