Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал сегодня увеличить расходы на оборону до 2,5 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) к 2027 году, и до 3 процентов - во время работы следующего созыва парламента.
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Британский премьер обещает увеличить расходы на оборону до 2,5 процента ВВП к 2027 году
Стармер, который встретится с президентом США Дональдом Трампом на этой неделе, заявил, что помощь в целях развития зарубежным странам будет сокращена с 0,5 процента ВВП до 0,3 процента, чтобы увеличить расходы на оборону.