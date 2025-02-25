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Британский премьер обещает увеличить расходы на оборону до 2,5 процента ВВП к 2027 году

Перевод: Павел Соболев
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25 февраля 2025 года, Кир Стармер выступает в британском парламенте.
25 февраля 2025 года, Кир Стармер выступает в британском парламенте. Фото: PRU/AFP/Scanpix

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал сегодня увеличить расходы на оборону до 2,5 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) к 2027 году, и до 3 процентов - во время работы следующего созыва парламента.

Стармер, который встретится с президентом США Дональдом Трампом на этой неделе, заявил, что помощь в целях развития зарубежным странам будет сокращена с 0,5 процента ВВП до 0,3 процента, чтобы увеличить расходы на оборону.

Трамп потребовал, чтобы члены НАТО более чем удвоили расходы на оборону, достигнув показателя в 5 процентов ВВП.

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