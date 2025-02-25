В Юрмале из-за падения льда с крыши отеля пострадал младенец

Инцидент произошел у гостиницы Daina, расположенной в Меллужи. После отдыха в СПА-комплексе мать с детьми и супругом направлялись на парковку, когда внезапно на коляску с 11-месячным младенцем с крыши гостиницы упал большой кусок обледенелого снега.

«Мы шли по дорожке вдоль здания гостиницы. Впереди шел муж, за ним - шестилетний ребенок, а затем я с коляской. И прямо на младенца с крыши упал снег со льдом. Ребенка полностью засыпало снегом. Ледяной кусок попал по щеке - она была поцарапана и кровоточила. Лед попал ему и по лбу», - рассказывает мать ребенка Лиана.

По словам Лианы, никто из персонала гостиницы не извинился за случившееся. Вместо этого семье предложили денежную компенсацию, от которой женщина отказалась.

Государственная полиция подтвердила, что получила информацию о происшествии и сейчас выясняет все обстоятельства.