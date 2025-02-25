Согласно Регистру государственных закупок, управа Кесклиннаской части Таллинна закажет услуги фотографа на сумму до 30 000 евро. По словам представителя управы, услуга необходима для того, чтобы жители были в курсе событий и инициатив, которые их касаются.
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Кесклиннаская управа закажет услуги фотографа на 30 000 евро
В документе, касающемся закупки, указано, что управа района будет ждать предложений с 6 марта. Это будет простая закупка. Простая закупка является наименьшей закупкой в терминологии трехуровневой системы закупок; этот термин применяется, если общая стоимость продукции и монтажа составляет от 30 000 до 150 000 евро.