Максим Александр Кличко, 19-летний сын легенды профессионального бокса и нынешнего мэра Киева Виталия Кличко, дебютировал за сборную Украины по баскетболу, набрав 7 очков в отборочном матче чемпионата Европы против Португалии. К сожалению, этим летом его команда не сыграет в финальной части баскетбольного Евро-2025, так как не сумела пройти квалификацию.
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Еще один Кличко на спортивной арене: сын мэра Киева с успехом дебютировал за сборную Украины по баскетболу
Максим Кличко играет на позиции центрового, что полностью соответствует его росту. Он вышел на площадку в матче с Португалией со скамейки. Кличко сыграл в матче 9 минут и за это время набрал 7 очков.