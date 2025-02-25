Еще один Кличко на спортивной арене: сын мэра Киева с успехом дебютировал за сборную Украины по баскетболу

Максим Кличко играет на позиции центрового, что полностью соответствует его росту. Он вышел на площадку в матче с Португалией со скамейки. Кличко сыграл в матче 9 минут и за это время набрал 7 очков.

Он попал с игры два двухочковых броска из двух, а из четырех штрафных реализовал три. Кроме того, он сделал два подбора и один блокшот, но также отметился двумя потерями и одним персональным фолом.