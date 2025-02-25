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ФОТО Время брачного периода: с лисами можно встретиться даже днем

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Брачный сезон у лис скоро закончится.
Брачный сезон у лис скоро закончится. Фото: Karl Adami

Солнце светит особенно ярко, и, если внимательно смотреть на снежную поверхность, можно на мгновение почувствовать, как темнеет в глазах. Однако это теплое, почти весеннее солнце, которое щедро осветило прошлую неделю, манит на улицу - посмотреть, как долго оно может растягивать тени. Долгосрочный прогноз не предсказывает возвращение зимы, поэтому я решил запечатлеть как можно больше зимних моментов, пока весна окончательно не пришла.

В первую очередь я хотел снова встретиться с водяным хищником. Я уже некоторое время играю в прятки с выдрой, которая обитает в окрестностях. Она орудовала на довольно большой территории, и, если мне удавалось ее увидеть, чаще всего она следила за мной из воды, а потом внезапно исчезала. Также эта выдра не оставляет следов на снегу, и если она поднимется на лед, то будет двигаться по снежным участкам.

Выдра осмелилась выйти из воды на кромку льда.
Выдра осмелилась выйти из воды на кромку льда. Фото: Karl Adami
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