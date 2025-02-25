В Тарту пациентам впервые в странах Балтии имплантировали беспроводные кардиостимуляторы

Кардиостимулятор - это небольшое электрическое устройство, которое стимулирует сердце электрическими импульсами для восстановления или поддержания нормального сердечного ритма.

«Кардиостимулятор имплантируют, если сердце бьется с недостаточной скоростью. Провода устройства вводятся в сердце через вену и подключаются каппарату, имплантированному под кожу в области под ключицей. Редко, но иногда под кожей в кармане кардиостимулятора развивается бактериальное воспаление, которое может распространиться по проводам в кровоток или сердце», - пояснил старший врач и преподаватель кардиологии в кардиологической клинике Клиникума Тартуского университета Прийт Пауклин.

Кроме того, у некоторых людей вены, которые обычно используются для введения электродов в сердце, являются непроницаемыми, например, из-за тромба. «У детей, которые быстро растут, и пациентов с врожденными пороками сердца также могут возникнуть проблемы с установкой обычных кардиостимуляторов», - сказал Пауклин.

Для оказания помощи пациентам в таких сложных ситуациях разработаны инновационные беспроводные стимуляторы, которые ранее не устанавливались ни в Эстонии, ни в странах Балтии.

«Эти кардиостимуляторы настолько малы, что мы можем доставить устройство непосредственно к сердцу через кровеносный сосуд в бедре. Устройство не имеет отдельных проводов, и все необходимое для работы упаковано в это небольшое устройство, что означает отсутствие необходимости в подкожном устройстве, - сообщил старший врач и преподаватель кафедры сердечно-сосудистой хирургии в кардиологической клинике Клиникума Тартуского университета Индрек Роозе. - Поскольку кардиостимулятор вводится через кровеносный сосуд, на коже не остается большого рубца, и внешне практически невозможно определить, есть ли у человека кардиостимулятор. Эта технология разрабатывалась почти десять лет, и теперь мы рады предложить ее пациентам Тартуской университетской больницы».

Поскольку у новых кардиостимуляторов нет провода, срок их службы значительно больше - до 25 лет. Новые устройства не заменяют существующие кардиостимуляторы, а являются дополнительной возможностью в случаях, когда у пациента по той или иной причине возникают проблемы с традиционным кардиостимулятором.