Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о краже магнитол с автомобилей, а также о нескольких нападения с ножом. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о пожаре на свалке в деревне Уйкала и о возгорании на автобусной остановке в Нарве.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Кража магнитол, нападения с ножом, пожар на свалке
Насилие
21 февраля в Пярну в одном из мест размещения 38-летний мужчина во время совместного употребления алкоголя избил свою супругу. Полицейские задержали мужчину по подозрению в совершении преступления.
Также 21 февраля вечером в Кивиыли 40-летняя женщина во время ссоры, возникшей при совместном употреблении алкоголя, ударила ножом другую женщину. Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в больницу для оказания первой помощи, а полицейские задержали нападавшую.
В ночь на 22 февраля 42-летний мужчина в заведении общественного питания на улице Рохелине в Нарве во время конфликта избил 35-летнего. Пострадавший был доставлен в больницу, а нападавший задержан полицейскими.
В этот же день 25-летний мужчина в Нарве избил своего отца.
22 февраля в одной из квартир в Ласнамяэ 20-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал и напал на свою сожительницу. Полицейские задержали нападавшего.
В этот же день в Ласнамяэ в ходе конфликта между двумя мужчинами, где 19-летний напал с ножом на другого 19-летнего. Полицейские задержали нападавшего, а пострадавшему была оказана первая медицинская помощь.
В ночь на 23 февраля в Нарва-Йыэсуу 56-летний мужчина в ходе конфликта ударил женщину кухонным ножом в живот. Полицейские задержали нападавшего.
23 февраля в волости Йыхви 39-летний мужчина в автобусе ударил другого пассажира. Полицейские задержали нападавшего.
23 февраля поступило сообщение о конфликте в одной из квартир в Мустамяэ, где 49-летний мужчина напал на свою жену и несовершеннолетнего ребенка. Полицейские задержали нападавшего.
Также 23 февраля в одной из квартир в Маарду был ранен ножом 54-летний мужчина. Бригада скорой помощи доставила его в больницу.
В ночь на 24 февраля в Кохтла-Ярве во время совместного употребления алкоголя возник конфликт, в ходе которого 46-летний мужчина избил двух женщин. Полицейские задержали нападавшего.
24 февраля стало известно, что в одном из магазинов в Ласнамяэ 32-летний мужчина напал на 18-летнюю девушку. Мужчина скрылся с места происшествия до прибытия полиции.
В тот же день, вскоре после 16:00, в Центр тревоги поступили тревожные звонки о прямой трансляции в TikTok, в которой, по утверждению заявителей, находящийся в бедственном положении мужчина был атакован ножом. На вызов оперативно отреагировали несколько патрулей и бригада скорой помощи. На месте выяснилось, что в одной из квартир произошла ссора между 41-летней женщиной и 30-летним мужчиной, в ходе которой, по предварительным данным, женщина напала на мужчину с ножом. Оба участника инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения, а сам мужчина вел прямую трансляцию происходящего в TikTok. К счастью, его раны оказались поверхностными, и медицинская помощь ему не потребовалась.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Порча имущества
Вечером 21 февраля в деревне Неэрути были разбиты два оконных стекла в доме, повреждены ворота, механизм ворот и двери. Первоначальный ущерб оценивается примерно в 20 000 евро. В качестве подозреваемого в совершении преступления был задержан 37-летний мужчина. Обстоятельства происшествия уточняются.
Кражи
В ночь на 20 февраля на заправочной станции на улице Таллинна в Пайде в канистры, находившиеся в багажнике автомобиля, было заправлено более 270 литров дизельного топлива, после чего водитель скрылся, не оплатив его. Ущерб от кражи составил более 430 евро.
23 февраля поступило сообщение о краже из гостиничного номера в районе Кесклинн, куда злоумышленник проник через незапертую дверь. Были украдены наличные, духи, кроссовки и рубашка. Ущерб от кражи составил около 1440 евро.
В тот же день стало известно, что с трех автомобилей, припаркованных во дворе в Кесклинне, были украдены магнитолы. Ущерб оценивается примерно в 1000 евро.
Мошенничество
61-летней женщине позвонили якобы от имени Omniva и попросили сообщить ее персональный код, чтобы передать ей заказное письмо. Женщина попросила доставить письмо в почтовое отделение, но мошенники заявили, что это невозможно. Затем ей перезвонили якобы от имени Swedbank, после чего она несколько раз подтвердила операции, введя коды PIN1 и PIN2. Позже женщина обнаружила, что на ее имя были оформлены экспресс-кредиты на сумму 11 300 евро.
37-летнему жителю Ласнамяэ несколько раз звонили от имени якобы оператора связи и службы безопасности банка, в результате чего он подтвердил операции мошенников, вводя коды PIN1 и PIN2 в приложении Smart-ID. Позже он выяснил, что на его имя был оформлен договор с Bondora, а полученные средства переведены на другой счет. Ущерб составил 5000 евро.
61-летнему мужчине, проживающему в Пыхья-Таллинне, звонили якобы от имени Tele2 и LHV, после чего его перенаправили для входа в интернет-банк LHV. Позже он обнаружил, что на его имя был взят экспресс-кредит на сумму 5000 евро.
56-летней женщине, проживающей в Кейла, звонили мошенники, представляясь сотрудниками Налогово-Таможенного департамента и Swedbank. В ходе разговора женщина согласилась передать свою банковскую карту курьеру. Позже выяснилось, что на ее имя был оформлен экспресс-кредит в Bondora. Первоначальный ущерб от мошенничества составил 6600 евро.
Безопасность на границе
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили трех граждан Израиля, двух граждан Молдовы, двух граждан Кыргызстана, одного гражданина Колумбии, одного гражданина Чили, одного гражданина Мексики, одного гражданина Сербии, одного гражданина Италии и одного гражданина России.
Также за прошедшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию четверых граждан России, двух граждан Украины и одного гражданина Молдовы.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.
21 февраля было вынесено предписание покинуть Эстонию гражданину Грузии, родившемуся в 1985 году, который находился в стране незаконно. Ему был наложен запрет на въезд сроком на один год.
В тот же день предписание о выезде из Эстонии было составлено в отношении гражданина Колумбии, родившегося в 1996 году, который также находился в стране незаконно. Ему был наложен запрет на въезд сроком на один год.
23 февраля пограничники выявили, что в деревне Саарде в Вырумаа в зоне запрета полетов запускался дрон. При проверке выяснилось, что им управляла латвийская съемочная группа, не знавшая правил полетов дронов. Пограничники разъяснили им действующие ограничения и ограничились предупреждением.
Пожары
22 февраля в 16:29 поступило сообщение о задымленном автомобиле на улице Вихитая в районе Кристийне. У легкового автомобиля едва не загорелась моторная крышка. Капот машины был открыт, возгорание потушено, а крышка снята для предотвращения повторного воспламенения.
23 февраля в 13:45 спасатели получили вызов на улицу Кастани в поселок Аэгвийду волости Ания, где загорелся двухэтажный деревянный многоквартирный дом. По словам заявителя, с крыши дома вырывались языки пламени, а рядом находилось множество других построек. Спасатели начали поиски людей в доме, тушение пожара и защиту окружающих зданий. В ходе работы стало известно, что один из жителей дома уже находился снаружи. К 14:32 пожар удалось локализовать, а работы по его ликвидации продолжались до 18:32. Причина возгорания выясняется. В тушении принимали участие профессиональные спасатели Аравете, Козе, Кехра, Тапа, Пайде и Мууга.
24 февраля в 02:28 спасатели получили вызов на улицу Кренхольми в Нарве, где необходимо было потушить возгорание на автобусной остановке.
24 февраля в 14:04 поступило сообщение о горящем тракторе в деревне Мустаметса волости Куусалу. В результате пожара загорелась и находившаяся рядом поленница, при этом людей возле трактора не было. К 14:31 распространение огня было остановлено, после чего спасатели продолжили поиски возможных очагов возгорания в поленнице. В тушении участвовали профессиональные спасатели Локса и спасатели-добровольцы Колга.
24 февраля в 14:28 поступило сообщение, что на автозаправочной станции на Таллиннском шоссе в Силламяэ начал дымиться легковой автомобиль. Прибывшие спасатели почувствовали запах горелого пластика. Они связались с владельцем автомобиля, который организовал его транспортировку в безопасное место.
24 февраля в 18:21 в Центр треовги поступило сообщение, что на улице Куслапуу в районе Пирита загорелась за домом ель. К моменту прибытия спасателей огонь уже охватил две ели, однако их удалось частично потушить. Спасатели окончательно ликвидировали возгорание. Предположительно, причиной пожара могли стать игры детей с открытым огнем.
25 февраля в 06:36 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на свалке в деревне Уйкала волости Тойла. На момент прибытия спасателей огонь был виден на вершине свалки, площадь возгорания составляла около 50 квадратных метров. Из-за сильного ветра существовала опасность распространения пламени. К 07:02 пожар удалось локализовать, а дым больше не наблюдался. Экскаватор начал разбирать кучу мусора, чтобы полностью потушить тлеющие участки. Возгорание произошло в верхнем слое свалки и было поверхностным. Работы по тушению продолжаются.
ДТП
21 февраля в 13:24 спасателей вызвали в деревню Кырккюла волости Виру-Нигула, где произошло ДТП. Спасатели устранили опасность возгорания легкового автомобиля и отодвинули его к обочине дороги.
23 февраля в 23:15 спасателям выехали в деревню Тырвайыэ в Нарва-Йыэсуу на место ДТП. У автомобиля, который врезался в дорожное ограждение, устранили опасность возгорания, а разлившиеся жидкости засыпали абсорбентом.