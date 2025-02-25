СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Кража магнитол, нападения с ножом, пожар на свалке

Кражи

В ночь на 20 февраля на заправочной станции на улице Таллинна в Пайде в канистры, находившиеся в багажнике автомобиля, было заправлено более 270 литров дизельного топлива, после чего водитель скрылся, не оплатив его. Ущерб от кражи составил более 430 евро.

23 февраля поступило сообщение о краже из гостиничного номера в районе Кесклинн, куда злоумышленник проник через незапертую дверь. Были украдены наличные, духи, кроссовки и рубашка. Ущерб от кражи составил около 1440 евро.

В тот же день стало известно, что с трех автомобилей, припаркованных во дворе в Кесклинне, были украдены магнитолы. Ущерб оценивается примерно в 1000 евро.

Мошенничество

61-летней женщине позвонили якобы от имени Omniva и попросили сообщить ее персональный код, чтобы передать ей заказное письмо. Женщина попросила доставить письмо в почтовое отделение, но мошенники заявили, что это невозможно. Затем ей перезвонили якобы от имени Swedbank, после чего она несколько раз подтвердила операции, введя коды PIN1 и PIN2. Позже женщина обнаружила, что на ее имя были оформлены экспресс-кредиты на сумму 11 300 евро.