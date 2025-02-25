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КАРТА Над Эстонией кружил бомбардировщик США, способный нести ядерное оружие

Перевод: Сергей Светлов
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Американский бомбардировщик B-52. Фото иллюстративное.
Американский бомбардировщик B-52. Фото иллюстративное. Фото: TIM CHONG/REUTERS/Scanpix

В понедельник, 24 февраля, в воздушное пространство Эстонии вошел легендарный стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress. За свою 75-летнюю службу, благодаря своей универсальности и мощи, этот самолет стал настоящей легендой военной авиации.

Наблюдатель авиационных порталов, житель Харгла Юри Паас отметил, что такое зрелище в Эстонии - редкость. «Этот самолет очень редко появляется у нас, - сказал он. - Несколько лет назад один из таких бомбардировщиков также пролетел над Харгла, но с тех пор я его не видел. В других районах Эстонии он тоже появлялся крайне редко».

По словам Пааса, B-52H прибыл из Великобритании, сделал круг в районе Раквере, затем пролетел на малой высоте над Таллином и снова вернулся в воздушное пространство над Раквере.

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