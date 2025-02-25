КАРТА Над Эстонией кружил бомбардировщик США, способный нести ядерное оружие

Наблюдатель авиационных порталов, житель Харгла Юри Паас отметил, что такое зрелище в Эстонии - редкость. «Этот самолет очень редко появляется у нас, - сказал он. - Несколько лет назад один из таких бомбардировщиков также пролетел над Харгла, но с тех пор я его не видел. В других районах Эстонии он тоже появлялся крайне редко».