В понедельник, 24 февраля, в воздушное пространство Эстонии вошел легендарный стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress. За свою 75-летнюю службу, благодаря своей универсальности и мощи, этот самолет стал настоящей легендой военной авиации.
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КАРТА ⟩ Над Эстонией кружил бомбардировщик США, способный нести ядерное оружие
Наблюдатель авиационных порталов, житель Харгла Юри Паас отметил, что такое зрелище в Эстонии - редкость. «Этот самолет очень редко появляется у нас, - сказал он. - Несколько лет назад один из таких бомбардировщиков также пролетел над Харгла, но с тех пор я его не видел. В других районах Эстонии он тоже появлялся крайне редко».