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Французский ядерный щит может распространиться на всю Европу

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Президент Франции Эммануэль Макрон.
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: LUDOVIC MARIN / via REUTERS

Франция готова распространить свою ядерную стратегию сдерживания на всю Европу, заявляют представители страны. Предполагается, что если она разместит истребители с ядерным оружием, например, в Германии, Великобритания может последовать ее примеру.

Фридрих Мерц, одержавший победу на парламентских выборах в Германии в воскресенье и, вероятно, будущий федеральный канцлер, призвал Великобританию и Францию распространить ядерное сдерживание на другие европейские страны. Особенно актуально это на фоне стремления Европы к большей независимости от США под руководством Дональда Трампа.

Французский чиновник заявил изданию The Telegraph, что отправка истребителей с ядерными боеголовками стала бы сигналом для президента России Владимира Путина. Однако берлинские дипломаты считают, что это также окажет давление на премьер-министра Великобритании Кира Стармера, подталкивая его к аналогичным действиям.

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