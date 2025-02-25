Франция готова распространить свою ядерную стратегию сдерживания на всю Европу, заявляют представители страны. Предполагается, что если она разместит истребители с ядерным оружием, например, в Германии, Великобритания может последовать ее примеру.
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Французский ядерный щит может распространиться на всю Европу
Фридрих Мерц, одержавший победу на парламентских выборах в Германии в воскресенье и, вероятно, будущий федеральный канцлер, призвал Великобританию и Францию распространить ядерное сдерживание на другие европейские страны. Особенно актуально это на фоне стремления Европы к большей независимости от США под руководством Дональда Трампа.