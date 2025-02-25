Средняя цена на молоко в Эстонии за год выросла почти на двадцать процентов

По сравнению с декабрем цена выросла на 5,9 процента.

По данным Департамента статистики, в январе у эстонских сельскохозяйственных производителей купили в натуральном весе в общей сложности 77 400 тонн молока, на 1300 тонн больше, чем на год раньше.

Среднее содержание жира в молоке в январе в годовом сравнении сократилось на 0,1 процентных пункта до 3,9 процента, а среднее содержание белка удержалось на отметке 3,5 процента.

В январе молочная промышленность Эстонии произвела 9100 тонн питьевого молока, как и в январе 2024 года, сливок было произведено 2200 тонн, на 100 тонн меньше в годовом сравнении, а производство сквашенного молока выросло с 2700 до 3100 тонн.

Производство масла и сыра удержалось на уровне января прошлого года - 400 тонн и 5500 тонн соответственно.