Визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Белый дом и голосование в ООН в тот же день показали различия в подходах администрации Дональда Трампа и европейских союзников к ситуации в Украине.
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ОБЗОР ⟩ Европа убеждает Трампа продолжить поддержку Украины
В то время как многие европейские лидеры, включая президента Европейской комиссии и премьер-министра Канады, посетили Киев в годовщину войны России против Украины, Трамп встречал Макрона в Белом доме, пытаясь убедить США продолжать поддержку Украины.