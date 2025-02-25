ОБЗОР Европа убеждает Трампа продолжить поддержку Украины

В то время как многие европейские лидеры, включая президента Европейской комиссии и премьер-министра Канады, посетили Киев в годовщину войны России против Украины, Трамп встречал Макрона в Белом доме, пытаясь убедить США продолжать поддержку Украины.

Макрон сказал, что мирное соглашение не должно означать капитуляцию Украины и должно гарантировать ее суверенитет, а также дать ей возможность вести переговоры с другими сторонами. Он подчеркнул, что Франция хочет быстрого мира, но не соглашения, которое будет слабым.