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ОБЗОР Европа убеждает Трампа продолжить поддержку Украины

Перевод: Каролина Вертяева
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Президент США Дональд Трамп принял президента Франции Эмманюэля Макрона в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп принял президента Франции Эмманюэля Макрона в Белом доме. Фото: Ludovic Marin

Визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Белый дом и голосование в ООН в тот же день показали различия в подходах администрации Дональда Трампа и европейских союзников к ситуации в Украине.

В то время как многие европейские лидеры, включая президента Европейской комиссии и премьер-министра Канады, посетили Киев в годовщину войны России против Украины, Трамп встречал Макрона в Белом доме, пытаясь убедить США продолжать поддержку Украины.

Макрон сказал, что мирное соглашение не должно означать капитуляцию Украины и должно гарантировать ее суверенитет, а также дать ей возможность вести переговоры с другими сторонами. Он подчеркнул, что Франция хочет быстрого мира, но не соглашения, которое будет слабым.

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