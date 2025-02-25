Владимир Свет хочет построить новое здание для Департамента транспорта в Ласнамяэ

Сейчас Департамент транспорта работает в Сауе и пяти разных местах Таллинна, что, по словам министра, неудобно как для клиентов, так и для сотрудников. «Здания изношены, и это мешает эффективной работе», - отметил Свет.

Он считает, что Ласнамяэ подходит для нового здания благодаря свободному пространству, удобной транспортной доступности и положительному влиянию на экономику района за счет создания рабочих мест.

«В настоящее время шесть зданий занимают 12 279 м², но расчеты показывают, что можно обойтись меньшей площадью - около 9 000 м². Это позволит сократить и расходы на содержание», - объяснил министр.

По его словам, оптимизация затрат повысит эффективность работы департамента, а клиенты смогут получать услуги быстрее и удобнее. «Доход от продажи существующих объектов и инвестиции в новое здание будут примерно одинаковыми», - добавил Свет.

Окончательное место строительства пока не выбрано - переговоры между государством и мэрией Таллинна только начинаются.