«Департаменту транспорта необходимо новое здание, и оно могло бы появиться в Ласнамяэ», - написал министр инфраструктуры Владимир Свет (Социал-демократическая партия) в соцсетях.
Владимир Свет хочет построить новое здание для Департамента транспорта в Ласнамяэ
Сейчас Департамент транспорта работает в Сауе и пяти разных местах Таллинна, что, по словам министра, неудобно как для клиентов, так и для сотрудников. «Здания изношены, и это мешает эффективной работе», - отметил Свет.
Он считает, что Ласнамяэ подходит для нового здания благодаря свободному пространству, удобной транспортной доступности и положительному влиянию на экономику района за счет создания рабочих мест.
«В настоящее время шесть зданий занимают 12 279 м², но расчеты показывают, что можно обойтись меньшей площадью - около 9 000 м². Это позволит сократить и расходы на содержание», - объяснил министр.
По его словам, оптимизация затрат повысит эффективность работы департамента, а клиенты смогут получать услуги быстрее и удобнее. «Доход от продажи существующих объектов и инвестиции в новое здание будут примерно одинаковыми», - добавил Свет.
Окончательное место строительства пока не выбрано - переговоры между государством и мэрией Таллинна только начинаются.