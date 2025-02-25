В Таллинне пройдут мероприятия памяти мартовской бомбардировки

В 12 часов дня на таллиннском кладбище Сизелинна у места захоронения жертв начнется поминальная служба. Панихиду прослужит протоиерей Эстонской апостольской православной церкви Александр Сарапик.

В 18 часов в музее Нигулисте начнется мемориальный концерт. Выступит ансамбль эстонской духовной народной музыки Linnamuusikud. Выступят политик, депутат Европарламента в период 2004-2019 Тунне Келам и мэр Таллинна Евгений Осиновский. Службу проведет епископ Ове Сандер.

В 19.15 на улице Харью зажгут свечи. Прозвонят траурные колокола таллиннских церквей.

В 13 часов в Музее Нигулисте состоится путешествие во времени в виртуальной реальности «VR Tallinn 1939/44», которое начнется в туннеле площади Вабадузе.

В 14 часов начнется лекция «Нигулисте восстает из пепла», рассказывающая о церкви, разрушенной во время мартовской бомбардировки 1944 года, ее утраченном мире и преображении здания в музей. Беседу проведет куратор музея Нигулисте Тармо Саарет.

9 марта исполнится 81 год со времени налетов советской авиации на эстонские города. После обстрела Нарвы 6 марта крупнейшая варварская бомбардировка Таллинна прошла вечером 9 марта и следующей ночью. В два этапа, с 19.15 до 1 часа ночи и с 3 до 6 часов утра, советские летчики сбросили на Таллинн 1725 разрывных и 1300 зажигательных бомб.

Главными целями нападения были дома мирных жителей, а не немногочисленные военные объекты в Таллинне. Ганзейский город Таллинн сильно пострадал. Был подожжен символ эстонскости - театр «Эстония», где незадолго перед бомбардировкой начался спектакль. Сгорели церковь Нигулисте, здание городского архива на улице Рюйтли и важня на Ратушной площади.

Всего в ходе двух волн бомбардировок было разрушено 1549 зданий и 3350 повреждено. Это составляло почти треть жилой площади того времени. Почти 20 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. В результате нападения погибли 554 гражданина Эстонии, 50 немецких солдат и 121 военнопленный.