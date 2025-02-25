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Видео В Китае гуманоидный робот набросился на людей

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Скриншот.
Скриншот. Фото: Kuvatõmmis/X

На фестивале в Китае гуманоидный робот с искусственным интеллектом внезапно рванул к людям, вызвав обсуждения о его безопасности. Видео инцидента быстро разлетелось по соцсетям: одни сочли это тревожным сигналом, другие - обычным техническим сбоем.

Инцидент произошел во время фестиваля, где робот был частью группы выступающих. Он двигался к толпе зрителей, стоявших за ограждением. Некоторое время машина словно наблюдала за публикой, затем внезапно вышла из-под контроля и устремилась вперед, вызвав шок у очевидцев. Хотя ситуация на первый взгляд выглядела опасной, охрана быстро вмешалась и стабилизировала робота, предотвратив возможные последствия.

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