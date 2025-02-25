Редкое небесное зрелище: сразу семь планет выстроятся на этой неделе в одну линию

Это явление известно как парад планет - когда сразу несколько планет выстраиваются близко друг другу, а при наблюдении с Земли создается иллюзия, что они выстроены в один ряд.

Это астрономическое явление (в научной среде его принято называть выравниванием планет) можно будет наблюдать с 21 января по 28 февраля; это будет последний раз аж до до 2040 года, когда семь планет выстроятся так удачно для землян.

Лучше всего увидеть как максимальное количество планет можно будет почти сразу после захода солнца во вторник, среду, четверг и пятницу на этой неделе.

Четыре планеты - Меркурий, Венера, Юпитер и Марс - будут видны невооруженным глазом. С Сатурном - сложнее, потому что он будет находиться низко над горизонтом. Чтобы разглядеть две другие планеты, Уран и Нептун, вам понадобится телескоп.

При хорошем обзоре горизонта и ясном небе у вас будет больше шансов увидеть все семь планет. Однако эта возможность будет очень короткой.

С заходом Солнца Сатурн и Меркурий также будут заходить, что сделает их особенно труднодоступными для наблюдения.

«У вас будет всего несколько минут после захода солнца, чтобы успеть увидеть их до того, как они опустятся за горизонт. После этого вы еще долгое время сможете отчетливо видеть Венеру, Юпитер и Марс», - рассказал астроном из Королевской обсерватории в Гринвиче Эдвард Блумер.

Вид звездного неба Фото: Getty Images