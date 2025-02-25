На этой неделе любителей наблюдать за космосом ждет незабываемое зрелище: все семь планет - Марс, Юпитер, Уран, Венера, Нептун, Меркурий и Сатурн - на протяжении небольшого отрезка времени будут видны на вечернем небосклоне Земли.
Редкое небесное зрелище: сразу семь планет выстроятся на этой неделе в одну линию
Это явление известно как парад планет - когда сразу несколько планет выстраиваются близко друг другу, а при наблюдении с Земли создается иллюзия, что они выстроены в один ряд.
Это астрономическое явление (в научной среде его принято называть выравниванием планет) можно будет наблюдать с 21 января по 28 февраля; это будет последний раз аж до до 2040 года, когда семь планет выстроятся так удачно для землян.
Лучше всего увидеть как максимальное количество планет можно будет почти сразу после захода солнца во вторник, среду, четверг и пятницу на этой неделе.
Четыре планеты - Меркурий, Венера, Юпитер и Марс - будут видны невооруженным глазом. С Сатурном - сложнее, потому что он будет находиться низко над горизонтом. Чтобы разглядеть две другие планеты, Уран и Нептун, вам понадобится телескоп.
При хорошем обзоре горизонта и ясном небе у вас будет больше шансов увидеть все семь планет. Однако эта возможность будет очень короткой.
С заходом Солнца Сатурн и Меркурий также будут заходить, что сделает их особенно труднодоступными для наблюдения.
«У вас будет всего несколько минут после захода солнца, чтобы успеть увидеть их до того, как они опустятся за горизонт. После этого вы еще долгое время сможете отчетливо видеть Венеру, Юпитер и Марс», - рассказал астроном из Королевской обсерватории в Гринвиче Эдвард Блумер.
Планеты нашей Солнечной системы вращаются вокруг Солнца примерно в той же плоскости, что и Земля, но с разной скоростью и на разном расстоянии от Солнца. В некоторые моменты кажется, что они выстраиваются в одну линию, создавая для земного наблюдателя захватывающее зрелище. Планеты при этом по-прежнему разделены огромными космическими расстояниями.
Венеру и Юпитер будет легче всего заметить из-за их яркости, а Марс будет иметь отчетливый красноватый оттенок.
«Уран технически виден невооруженным глазом, но для этого вам потребуется идеальное зрение и идеальные условия», - объясняет Эдвард Блумер.
Чтобы увеличить шансы увидеть как можно больше планет, астроном советует выбрать место с открытым горизонтом и минимальным световым загрязнением.
«Если вы просто выйдете из кухни на задний двор, вам понадобится время, чтобы привыкнуть к уровню освещенности. Дайте себе немного времени - вашим глазам потребуется около получаса, чтобы полностью адаптироваться, - говорит доктор Блумер. - Не смотрите в телефон и убедитесь, что у вас есть свободный обзор горизонта».