Последние три года США и их союзники хотели сделать Россию международным изгоем, обвиняя ее в нарушении международного права и основ либерального миропорядка. Но Дональд Трамп восстанавливает отношения с Москвой и отказывается называть ее агрессором, а Украину - жертвой агрессии.
«Трамп думает как Путин»: настал ли конец «либерального миропорядка»?
Мы спросили специалистов по международным отношениям, значит ли это, что сложившемуся в 1990-х мировому устройству приходит конец.
Эпоха либеральной гегемонии
Выступая перед Королевским замком в Варшаве в феврале 2023-го, президент США Джо Байден назвал войну в Украине «великой битвой за свободу» между порядком, основанным на правилах, и порядком, который держится на грубой силе.
Начав полномасштабное вторжение в Украину, Россия не только нарушила международное право в глазах большинства стран мира. Она бросила вызов другому своду правил, сложившемуся в мире под руководством Соединенных Штатов.
Либеральный миропорядок (его еще называют «миропорядок, основанный на правилах» - rules-based order) - это система отношений между государствами, которая базируется на обязательствах, принципах и нормах. В его основе лежат международное право и международные институты, такие как Организация объединенных наций, ее Генеральная ассамблея и Совет безопасности.
Устав ООН устанавливает фундаментальные правила отношений между странами, например уважение суверенитета и территориальной целостности, мирное разрешение конфликтов и отказ от применения силы. Он также предполагает уважение к правам человека. Участниками этого договора являются все члены ООН - 193 страны.
Но либеральный миропорядок подразумевает и специфический набор ценностей, таких как свободная торговля, и набор дополнительных институций, таких как Всемирная торговая организация, Международный валютный фонд и Всемирный банк.
Он также предполагает идеологическую надстройку, согласно которой западная либеральная демократия - это идеальная форма правления.
Расцвет этого миропорядка пришелся на 1990-е, когда после окончания Холодной войны десятки государств на трех континентах стали проводить рыночные реформы в экономике и, по крайней мере на бумаге, демократические реформы.
Многие из них следовали либеральным ценностях лишь на словах. Тем не менее многие развивающиеся страны стали богаче благодаря доступу к глобальным рынкам - от Китая, чей ВВП рос в среднем на 9% в год в течение десятилетия, до Ирландии, Индии, Южной Кореи, Аргентины, Чили и других государств.
На эту эпоху также пришлось окончание множества сложных и кровавых конфликтов - полувекового противостояния между баскскими сепаратистами и испанским государством, тридцатилетнего конфликта в Северной Ирландии, тридцатилетней войны за независимость Эритреи, пятнадцатилетней гражданской войны Ливане и так далее. Многие из них были прямо или косвенно связаны с противостоянием США и СССР в рамках Холодной войны.
После ее окончания в мире осталась одна сверхдержава, и она стала выступать посредником между сторонами конфликтов. Всего с 1990 до 2015 года было заключено больше 1100 мирных договоров.
Нарушение международного права может быть зафиксировано резолюцией Генассамблеи ООН или решением Международного суда ООН. За этим может последовать решение Совета безопасности о введении экономических санкций или даже использовании военной силы.
Но в реальности санкции и военные интервенции применяются и без мандата ООН — практика, которую Россия критикует много лет.
Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, российский президент Владимир Путин заявил: «Легитимным можно считать применение силы, только если решение принято на основе и в рамках ООН. И не надо подменять Организацию Объединенных Наций ни НАТО, ни Евросоюзом».
Но с 2014-го года Путин сам применяет силу без санкции ООН. И с точки зрения Запада именно российская агрессия против Украины стала самым вопиющим нарушением правил мирового порядка с конца Холодной войны.
«Были нарушены три основных принципа [либерального мирового] порядка. Первый - неприменение силы для изменения территориальных границ. Во-вторых, нельзя использовать насилие против гражданского населения в качестве инструмента войны. И в-третьих, нельзя угрожать применением ядерного оружия. А Путин выполнил два первых пункта и пригрозил третьим. Так что это настоящий кризис для порядка, основанного на правилах», - объяснял в интервью Financial Times Джон Айкенберри, профессор Принстонского университета.
В ответ на обвинения Запада российская дипломатия сделала критику либерального миропорядка своей излюбленной темой. Глава российского МИД Сергей Лавров считает, что он означает отказ от международного права и институтов ООН и предложение вместо них произвольных правил, которые не закреплены никакими договорами.
Москва часто напоминает о бомбардировках Югославии в 1999 году, вторжении в Ирак в 2003-м и признании независимости Косово в 2008-м как действиях США и НАТО, которые не имели мандата от Совбеза ООН и нарушали пункты Устава организации.
Одним из главных современных тестов либерального миропорядка стала позиция США в конфликте Израиля и ХАМАС: многие страны резко критиковали администрацию Байдена за военную поддержку Израиля, обвиняя Вашингтон в безразличии к гибели десятков тысяч палестинцев.
«Это совершенно четкое лицемерие, двойные стандарты, - говорил в интервью Washington Post спикер парламента Турции - страны НАТО - Нуман Куртулмуш. - Это своего рода расизм - если палестинские жертвы не считаются равными украинским жертвам, это значит, что создается некая иерархия внутри человечества. Это недопустимо».
Ведущий теоретик либерального мирового порядка профессор Айкенберри признает, что либеральный мировой порядок «привязан к Соединенным Штатам, американскому доллару, американской экономике» и больше ориентируется на НАТО и другие возглавляемые Америкой альянсы, чем на Совет безопасности ООН. Все это он называет «либеральной гегемонией» США.
Из гегемона в ревизиониста
Государства, которые хотят пересмотреть существующий порядок международных отношений, традиционно называют ревизионистскими. Обычно американские политики и эксперты характеризуют так стремление Китая и России уменьшить вес США на мировой арене.
Конкуренция с ревизионистскими державами называлась одним из главных вызовов процветанию Америки в ключевом документе, принятом во время первого срока Трампа.
«Китай и Россия хотят построить мир в соответствии со своей авторитарной моделью и получить право вето на решения других стран в области экономики, дипломатии и безопасности», - утверждалось в Стратегии национальной безопасности Минобороны США.
Но в последние месяцы главным ревизионистом на мировой арене становятся США, считает профессор Айкенберри. В планы Трампа входит пересмотреть «практически все элементы либерального мирового порядка» - от торговли и отношений с союзниками до солидарности между демократическими государствами и защиты прав человека, сказал он в интервью Financial Times.
«Моя администрация идет на решительный разрыв с внешнеполитическими провалами прошлой администрации и, откровенно говоря, с прошлым вообще», - заявил Трамп. В отличие от многих других радикальных нововведений новой администрации, здесь Конгрессу и судебной власти будет сложнее всего его остановить: внешняя политика находится в ведении президента.
В январе глава Госдепартамента Марко Рубио обрушился на тех, кто думал, что либеральный мировой порядок может заменить внешнюю политику, основанную на национальных интересах. «Это была не просто фантазия - это было опасное заблуждение», - заявил Рубио, выступая в Сенате.
Именно в логике национальных интересов США администрация Трампа объясняет стремление нормализовать отношения с Россией. «Продолжение этого конфликта плохо для России, плохо для Украины и плохо для Европы. Но самое главное, что оно плохо для Соединенных Штатов», - пишет вице-президент Джей Ди Вэнс.
В инаугурационной речи в январе Трамп пообещал восстановить положение Америки как самой могущественной страны, вернуть контроль над Панамским каналом и увеличить территорию США.
Но пока что дипломатическая революция Трампа остается наименее популярной политикой нового президента. Недавний опрос Gallup показал, что американцы выше всего ценят его иммиграционную политику, меньше всего — позицию в отношении войны в Украине и палестино-израильского конфликта. При этом 65% американцев считают Украину союзником или дружественной США страной, и 47% положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому.
Мюнхенский сговор или Ялтинская конференция
«На момент февраля 2025 года именно Соединенные Штаты угрожают мировому порядку, основанному на правилах», - сказала в интервью Би-би-си Джули Ньютон, научная сотрудница Центра российских и евразийских исследований Колледжа Св. Антония в Оксфордском университете.
Она указывает на требования передачи США прав на украинские природные ресурсы, фактическую нормализацию отношений с Россией, выпады Трампа против Зеленского и поддержку ультраправых партий в Европе со стороны его соратников.
24 февраля, в третью годовщину начала вторжения России в Украину, Соединенные Штаты проголосовали против резолюции Генассамблеи ООН с осуждением российской агрессии и оккупации украинских территорий.
Вместо нее американские дипломаты предложили собственную, в которой выражается скорбь «по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной». А Трамп заявил, что обсуждает с Путиным восстановление экономических связей между Вашингтоном и Москвой.
«Кому-то эта ситуация напоминает Мюнхенский сговор, кому-то пакт Молотова-Риббентропа. Но дипломатическая революция Трампа разрушает принципы Хельсинских соглашений и делает США противником в глазах их собственных союзников», - говорит Джули Ньютон.
Хельсинские соглашения 1975 года - договоренности между США, СССР и европейскими государствами, которые подчеркивали принципы территориальной целостности, нерушимости границ и невмешательства во внутренние дела друг друга.
«Трамп думает как Путин - как империалист XIX столетия», - считает Сергей Радченко, заслуженный профессор Центра мировой политики Генри Киссинджера при Университете Джонса Хопкинса в США.
Он предпочитает сравнивать происходящее с Ялтинской конференцией 1945 года, когда победители во Второй мировой войне - СССР, США и Великобритания - договорились о разделе Европы на сферы влияния. Но историк напоминает, что тогда большая часть Европы лежала в руинах. Сейчас же Европа представляет собой союз одних из самых богатых стран мира и включает в себя две ядерные державы.
«У Европы есть экономическая мощь и экономические инструменты давления на Россию, - отметил Радченко в разговоре с Би-би-си. - Как бы далеко не зашел Трамп в своем в своем диалоге с Путиным, трудно представить, что одновременно с этим последует нормализация отношений европейских стран и России».
Впрочем, говорить о конце либерального миропорядка преждевременно, считает Шелби Магид, заместитель директора Евразийского центра Atlantic Council. Она напоминает, что все введенные США санкции продолжают действовать, и представители администрации Трампа говорят об их снятия лишь в случае прекращения войны в Украине.
«Я согласна, что существует риск преждевременной и опасной нормализации, но пока что этого не произошло, - отмечает она. - В конечном счете долгосрочное влияние на мировой порядок будет определяться скорее тем, как закончится война и будет обеспечен мир, чем тем, как к мы к этом придем».