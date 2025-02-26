«Трамп думает как Путин»: настал ли конец «либерального миропорядка»?

Он предпочитает сравнивать происходящее с Ялтинской конференцией 1945 года, когда победители во Второй мировой войне - СССР, США и Великобритания - договорились о разделе Европы на сферы влияния. Но историк напоминает, что тогда большая часть Европы лежала в руинах. Сейчас же Европа представляет собой союз одних из самых богатых стран мира и включает в себя две ядерные державы.

«У Европы есть экономическая мощь и экономические инструменты давления на Россию, - отметил Радченко в разговоре с Би-би-си. - Как бы далеко не зашел Трамп в своем в своем диалоге с Путиным, трудно представить, что одновременно с этим последует нормализация отношений европейских стран и России».

Впрочем, говорить о конце либерального миропорядка преждевременно, считает Шелби Магид, заместитель директора Евразийского центра Atlantic Council. Она напоминает, что все введенные США санкции продолжают действовать, и представители администрации Трампа говорят об их снятия лишь в случае прекращения войны в Украине.

«Я согласна, что существует риск преждевременной и опасной нормализации, но пока что этого не произошло, - отмечает она. - В конечном счете долгосрочное влияние на мировой порядок будет определяться скорее тем, как закончится война и будет обеспечен мир, чем тем, как к мы к этом придем».