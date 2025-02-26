Рейтинги партий: поддержка «Отечества» стабильна на уровне 30 процентов

Мельдер добавил, что, кроме этих пяти партий, ни одна другая сейчас не преодолела избирательный порог, хотя правые уже долгое время находятся довольно близко к нему.

«Если мы посмотрим на одобрение или критику избирателями работы правительства и премьер-министра, с одной стороны, мы увидим здесь большую стабильность, по сравнению с тем, что было месяц назад. Лишь около четверти избирателей считают, что правительство хорошо справляется со своей работой, а также одобряют действия премьер-министра. За месяц здесь ничего существенно не изменилось. В то же время растет число избирателей, не одобряющих работу премьер-министра. Эта растущая тенденция обусловлена ​​тем, что доля избирателей, не способных занять определенную позицию относительно действий премьер-министра, неуклонно снижается. Все больше избирателей высказывают свое мнение о премьер-министре Михале, и подавляющее большинство из них скорее негативное», - пояснил он.