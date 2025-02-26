Согласно последним результатам опроса, проведенного Институтом общественных исследований и фирмой Norstat Eesti, 30,5% граждан, имеющих право голоса, поддерживают партию «Отечество», 17,1% - Партию реформ и 16,7% - Эстонскую консервативную народную партию.
Рейтинги партий: поддержка «Отечества» стабильна на уровне 30 процентов
За последнюю неделю существенных изменений в процентном соотношении поддержки партий не произошло. Преимущество лидирующей партии «Отечество» над занявшей второе место Партией реформ составляет 13,4 процентных пункта. EKRE, занимающая третье место, отстает от Партии реформ на 0,4 процентных пункта.
За тройкой лидеров следуют Центристская партия с 13,5% и Социал-демократическая партия с 11,6%, а самую низкую поддержку среди парламентских партий имеет партия «Ээсти 200», за нее проголосовали бы 2,7%.
Коалиционные партии поддерживают 31,4% респондентов, оппозиционные - 60,7%.
Раз в месяц, помимо партийных предпочтений, респондентов спрашивают об их мнении о деятельности правительства и премьер-министра. Согласно последним результатам, 27% респондентов считают, что правительство выполняет свою работу очень хорошо или довольно хорошо, а 68% респондентов считают, что правительство выполняет свою работу довольно плохо или очень плохо. 24 процента респондентов одобряют, но 56% респондентов не одобряют то, как Кристен Михал справляется со своей работой на посту премьер-министра.
Мартин Мельдер, доцент Института политических исследований имени Йохана Шютте Тартуского университета, заявил, что эта неделя вновь выдалась довольно спокойной, и, по сравнению с прошлой неделей, никаких серьезных изменений в рейтинге не отмечено.
«Уровень поддержки «Отечества» остается стабильным и составляет 30 процентов, как и в течение последнего месяца. Партия реформ, занимающая второе место, отстает от «Отечества» более чем на 13 процентных пунктов. EKRE находится практически на одном уровне с партией «белками», средняя поддержка которых за четыре недели всего на долю процентного пункта ниже. Никаких существенных изменений в поддержке Центристской партии и социал-демократов не наблюдается», - прокомментировал он.
Мельдер добавил, что, кроме этих пяти партий, ни одна другая сейчас не преодолела избирательный порог, хотя правые уже долгое время находятся довольно близко к нему.
«Если мы посмотрим на одобрение или критику избирателями работы правительства и премьер-министра, с одной стороны, мы увидим здесь большую стабильность, по сравнению с тем, что было месяц назад. Лишь около четверти избирателей считают, что правительство хорошо справляется со своей работой, а также одобряют действия премьер-министра. За месяц здесь ничего существенно не изменилось. В то же время растет число избирателей, не одобряющих работу премьер-министра. Эта растущая тенденция обусловлена тем, что доля избирателей, не способных занять определенную позицию относительно действий премьер-министра, неуклонно снижается. Все больше избирателей высказывают свое мнение о премьер-министре Михале, и подавляющее большинство из них скорее негативное», - пояснил он.
Опрос проводился с 27 января по 23 февраля, в нем принял участие 4001 гражданин Эстонии, достигший избирательного возраста.