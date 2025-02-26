Украина вспоминала раннее утро 24 февраля 2022 года, встречала лидеров европейских стран в Киеве под звуки воздушных тревог, как это обычно случается во время таких визитов. А еще Киев принимал команду экспертов из Международного валютного фонда и радовался начавшемуся потеплению, пишет в своем обзоре украинский журналист Олександр Крамаренко.
Три года войне, рекордный налет шахедов и обещание Зеленского оставить все. Обзор событий в Украине
Потому что тепло - это не про прогулки по раскисшему снегу, а меньше шансов для кремлевских заморозить Киев и Чернигов, Днепр и Львов, Запорожье и прифронтовой Харьков. И, конечно, новый рекорд: атака украинских городов стаей сразу из 267 российских тяжелых беспилотников.
РФ отметила три года с начала своего полномасштабного вторжения в Украину рекордной по масштабу атакой тяжелых беспилотников. 267 штук атаковали, ПВО отбивались до утра. И еще две баллистические ракеты запустили из Крыма по Кривому Рогу - родине украинского президента. И все это, конечно, не только накануне трехлетней годовщины полномасштабного вторжения, а еще на день чтимого в России для советской армии, а также на фоне зондажа условий возможного мирного договора.
Наиболее часто целями российских дронов оказываются объекты украинской газовой инфраструктуры. Что вполне тянет на терроризм: так как удары по газовым компрессорным станциями в разгар зимы можно объяснить только маниакальным желанием Путина заморозить украинские крупные города. На счастье, украинское ПВО и украинские газовщики справляются лучше. Да и погода разворачивается к весне, что сулит сокращение потребления газа.
16-й пакет
О масштабах ущерба от случившейся 23 февраля рекордной атаки, как обычно, не объявляют, что и понятно - чтобы не помогать россиянам в планировании новых налетов. Но, судя по сообщениями местных властей в регионах, которые подверглись атаке, чего-то фатального благодаря работе ПВО не случилось. Через сутки случилась вторая атака, но ненамного меньше - 185 беспилотников. А в ночь с 24 на 25 февраля - случилась еще одна массированная атака: 213 тяжелых беспилотника и 7 крылатых ракет Х-101, которые были запущены со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.
Наверное, не стоило бы так подробно описывать то, что в Украине воспринимается почти как рутина. Вот и вечером 25 февраля воздушная тревога была объявлена в столице Украины около 22.18 по местному времени. Видимо, атака тяжелых дронов снова будет длиться до утра.
Интересно другое: все больше публично распространяемых данных о том, что тяжелые беспилотники дальнего действия и крылатые ракеты российская военная промышленность производит с использованием не только китайских, но также европейских и американских комплектующих. Именно в ночь на 25 февраля, как потом выяснилось, россияне выпустили именно свежесобранные крылатые ракеты. И в обломках ракет, что были собраны буквально в последние недели, обнаружились вот те самые комплектующие, которые в РФ ну никак не должны попадать ввиду санкций
Украинские военные сбивают те беспилотники и крылатые ракеты, их обломки находят и препарируют. С особой тщательностью изучают компоненты электроники и точной механики. И находят там чипы из развитых стран, а также из КНР. Точная механика вроде сервоприводов там обнаруживается преимущественно китайского происхождения. А дальше все это выкладывается на стол во время международных встреч.
На встречах в Брюсселе украинские делегации чуть ли не каждый раз предъявляют используемые в российском вооружении электронные компоненты европейского и американского происхождения. Такие эпизоды вызывали с самого начала изрядное раздражение у принимающей стороны».
То же самое происходит при попытках презентовать в США найденную в российских ракетах электронику. Один из украинских депутатов от правящей партии «Слуга народа» - Марьян Заблоцкий написал в FB, что смог привезти в Вашингтон и представить к вниманию участников конгресса консерваторов СРАС-2025 электронные блоки с американскими чипами Texas Instruments, которые были обнаружены в российском беспилотнике, сбитом украинским ПВО. «Мягко говоря, шок-эффект у всех заинтересованных был достигнут. Это увидели все конгрессмены, сенаторы и даже MAGAs, которые там присутствовали», - поделился впечатлениями Заблоцкий.
Из таких наполовину партизанский акций собирается поток импульсов, которые разворачивают правительства демократических стран к пониманию простой идеи: сегодня автократические агрессивные режимы используют технологии развитых стран для убийства украинцев, а завтра те же технологии начнут широко использовать для атак на страны, откуда те технологии родом.
В результате очередные пакеты санкций против путинской России становятся все более жесткими и сложно избегаемыми.
24 февраля ЕС объявил о старте 16-го пакета санкций против РФ. Логика санкций становится все более внятной на четвертом году жестокой полномасштабной агрессии РФ против Украины. На этот раз под нож попали теневой нефтяной флот Путина, экспорт алюминия, банки и участники тех цепочек снабжения, через которых микроэлектроника попадает в РФ.
В Киеве и других украинских городах такие новости воспринимают со смешанными чувствами. С одной стороны - благодарят за поддержку и радуются возможному ослаблению агрессора . С другой стороны - искренне и глубоко удивляются, почему такие очевидные меры принимаются с настолько сильным запаздыванием. Иными словами: «Спасибо огромное, давайте ускоряйте запуск новых санкций и усиливайте давление». Потому что, как минимум, один ключ к поражению РФ - в ее кошельке.
Справка об авторе
Олександр Крамаренко - украинский журналист и редактор, экономический аналитик. Работает в медиа с 1994 года.
Действующий главный редактор журнала «Деньги».
Был заместителем главного редактора - выпускающим редактором журнала «Бизнес», главным редактором журналов «Профиль-Украина» и «Корреспондент».
Колумнист агентства «Интерфакс-Украина», проектов GDENGI и The Gaze.
Все поставлено на кон
Украинский президент Владимир Зеленский своим выступлением 23 февраля изрядно удивил даже своих убежденных оппонентов. Он во время большой пресс-конференции в Киеве заявил, что готов расстаться с президентским креслом, если в обмен на это наступит мира в Украине или его страна сможет вступить в НАТО. Прямо так и сказал - в лоб: «Если мир для Украины, если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост, я готов. Могу поменять это на НАТО. Если есть такие условия. Сразу», - заявил он в ответ на вопрос, готов ли он уйти с поста президента, если это будет означать мир для Украины.
Разумеется, никто Зеленскому такую щедрую сделку не предлагал, это был бы слишком большой подарок ему и Украине в целом. Он просто принял мяч от Трампа и вернул его обратно. Зеленский изо всех сил старается загладить ту резкость, с которой он 19 февраля отвечал на упреки из Вашингтона по поводу масштабов американской помощи. Его риторика стала мягче, она скорее выглядит как приглашение к партнерам высказывать свои варианты предложений по поводу установления стабильного и справедливого мира. Реагируют на эти приглашения по-разному. Но градус дискуссии однозначно пошел на убыль.
Украинские дипломаты в начале текущей недели жестко отыграли очередной матч на полях ООН. Да, Украине не удалось продвинуть резолюции, которые однозначно бы клеймили Россию как агрессора, которым та, безусловно, является. Потому что против таких определений возражали сразу два постоянных члена Совета безопасности ООН, как следует из голосования Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. А именно - РФ и США. Была ли хотя бы теоретически возможность продавить более внятную резолюцию? Наверное, нет, так как президент США Дональд Трамп сейчас ищет подходы к Кремлю. И Украина не выглядит центром его интересов в этой истории, по крайней мере - сейчас. Скорее центр его интересов находится много восточнее - Тайвань и Китай.
Но, несмотря на разногласия на подмостках ООН, американские вооружения продолжают поступать в Украину, за что украинские военные благодарят американский народ и просят еще.
На фоне нового вектора американских интересов дружно наращивают активность европейцы. В день трехлетней годовщины российского полномасштабного вторжения в Киев прибыли с визитом главы правительств более десяти стран-членов ЕС и руководители Евросоюза. Конечно, этот визит носил скорее церемониальный и психологический характер.
Но прямо на следующий день премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что европейские лидеры встретятся в Лондоне 2 марта, чтобы обсудить совместные планы по обороне и безопасности. А кроме того, Туск анонсировал подготовку оборонного пакета, подробности о котором обнародуют 6 марта на специальном саммите лидеров Европейского Союза. Выступления Туска - это вовсе не самодеятельность, просто Польша сейчас председательствует в Совете Европе, поэтому у ее руководителей есть такая функция - сообщать о значимых событиях, запланированных ЕС.
Киев наблюдает за всеми этими шагами с нешуточными надеждами, так как дело явно идет к тому, что Дональд Трамп перекладывает европейские проблемы всецело на европейские же плечи. Все ожидают, что страны ЕС и Великобритания сосредоточатся на резком укреплении безопасности - усилении финансировании обороны и безопасности, прежде всего.
На фоне громких заявлений довольно буднично прошел визит миссии Международного валютного фонда в Киев. Речь идет о седьмой по счету, очередной инспекции состояния дел с программой МВФ для Украины. В рамках этой миссии должно быть принято решение об очередном транше программы EFF в $917,5 млн, которые могут быть предоставлены уже в конце марта. Миссия заседала в Киеве пару дней, после чего отправилась для завершения работы в Варшаву. Это уже привычная процедура, более того - с февраля 2022 года миссии МВФ по соображениям безопасности своих сотрудников вообще работали из Варшавы.
Девятьсот миллионов долларов от МВФ - это очень кстати украинскому правительству, но основной профит от сотрудничества с Фондом состоит не только в этих суммах. Для множества международных и двусторонних донорских проектов, которыми разные страны и организации поддерживают Украину, сам факт взаимодействия Украины с МВФ является сигналом о том, что их никто не рискнет упрекнуть в чем бы там ни было.
А что ж соглашение США с Украиной о редкоземельных металлах, которое так промотирует Дональд Трамп? Есть две новости - и обе довольно позитивные. Первая новость состоит в том, что все новые версии такого соглашения между Киевом и Вашингтоном, которые исходят из США, начинают выглядеть все более и более рационально. Хотя еще не слишком близки к тому, чтобы быть похожими на что-то реальное и обоюдовыгодное.
В Киеве новые версии соглашения принимают к изучению, пока что не более того.
Вторая позитивная новость состоит в том, что начали распространяться утечки о том, что, якобы ЕС предложил Украине свою версию соглашения о редкоземельных металлах - между Брюсселем и Киевом. Сенсация прожила буквально полдня и была из Брюсселя дезавуирована. Но, лиха беда начало.
Тем временем украинские дроны в очередной раз разнесли стратегически важный для российской военной группировки Рязанский нефтеперерабатывающий завод и кое-что из нефтеэкспортной инфраструктуры в окрестностях Новороссийска и Туапсе. В Киеве шутят, что самые действенные санкции против российского нефтеэкспорта - новые дроны, которыми атакуют российский тыл собственные подразделения беспилотных сил Службы безопасности Украины. Наверное, так оно и есть.