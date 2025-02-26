Три года войне, рекордный налет шахедов и обещание Зеленского оставить все. Обзор событий в Украине

Все поставлено на кон

Украинский президент Владимир Зеленский своим выступлением 23 февраля изрядно удивил даже своих убежденных оппонентов. Он во время большой пресс-конференции в Киеве заявил, что готов расстаться с президентским креслом, если в обмен на это наступит мира в Украине или его страна сможет вступить в НАТО. Прямо так и сказал - в лоб: «Если мир для Украины, если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост, я готов. Могу поменять это на НАТО. Если есть такие условия. Сразу», - заявил он в ответ на вопрос, готов ли он уйти с поста президента, если это будет означать мир для Украины.

Разумеется, никто Зеленскому такую щедрую сделку не предлагал, это был бы слишком большой подарок ему и Украине в целом. Он просто принял мяч от Трампа и вернул его обратно. Зеленский изо всех сил старается загладить ту резкость, с которой он 19 февраля отвечал на упреки из Вашингтона по поводу масштабов американской помощи. Его риторика стала мягче, она скорее выглядит как приглашение к партнерам высказывать свои варианты предложений по поводу установления стабильного и справедливого мира. Реагируют на эти приглашения по-разному. Но градус дискуссии однозначно пошел на убыль.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: ALEX WROBLEWSKI