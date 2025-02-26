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LHV: рынок недвижимости ждет снижения процентных ставок

Перевод: Сергей Светлов
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Эксперт LHV считает, что владельцам старых и менее качественных офисных зданий, расположенных, например, на Пярнуском шоссе в Таллинне, будет непросто.
Эксперт LHV считает, что владельцам старых и менее качественных офисных зданий, расположенных, например, на Пярнуском шоссе в Таллинне, будет непросто. Фото: Eero Vabamägi

Руководитель отдела финансирования недвижимости корпоративного банковского сектора LHV Юрген Рааг заявил, что прошлый год для LHV в контексте выдачи кредитов был очень успешным, однако это не означает, что рынок в Эстонии сейчас находится в отличном состоянии и все только выигрывают.

Рааг, работающий в сегменте коммерческой недвижимости, отметил, что в условиях экономического спада арендаторы начинают искать способы сокращения расходов, например, переезжают в меньшие и более эффективные помещения.

«Сложности в секторе офисной недвижимости испытывают так называемые здания B1/B2 класса (старые и менее качественные - прим. ред.). Почти 50 процентов офисных площадей Таллинна находятся в зданиях старше 15 лет. Хороший пример - старые офисные здания в районе отделения полиции на Пярнуском шоссе в Таллинне. Владельцам таких объектов определенно сложнее, и ситуация для них, вероятно, будет только ухудшаться, если в повышение качества помещений не будут сделаны инвестиции», - объяснил Рааг.

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