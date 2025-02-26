Руководитель отдела финансирования недвижимости корпоративного банковского сектора LHV Юрген Рааг заявил, что прошлый год для LHV в контексте выдачи кредитов был очень успешным, однако это не означает, что рынок в Эстонии сейчас находится в отличном состоянии и все только выигрывают.
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LHV: рынок недвижимости ждет снижения процентных ставок
Рааг, работающий в сегменте коммерческой недвижимости, отметил, что в условиях экономического спада арендаторы начинают искать способы сокращения расходов, например, переезжают в меньшие и более эффективные помещения.