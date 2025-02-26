LHV: рынок недвижимости ждет снижения процентных ставок

«Сложности в секторе офисной недвижимости испытывают так называемые здания B1/B2 класса (старые и менее качественные - прим. ред.). Почти 50 процентов офисных площадей Таллинна находятся в зданиях старше 15 лет. Хороший пример - старые офисные здания в районе отделения полиции на Пярнуском шоссе в Таллинне. Владельцам таких объектов определенно сложнее, и ситуация для них, вероятно, будет только ухудшаться, если в повышение качества помещений не будут сделаны инвестиции», - объяснил Рааг.