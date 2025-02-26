В Харьюмаа в аварии погиб 28-летний мужчина

Оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Вайко Вахер рассказал, что, по первоначальным данным, автомобиль двигался в волости Йыэляхтме через Нууди-теэ в направлении Маарду-теэ, но в какой-то момент вылетел в кювет и перевернулся через крышу.

«Первыми на место происшествия прибыли спасатели, которые помогли выбраться из машины 26-летнему водителю. Скорая помощь доставила его в больницу. Находившийся на соседнем сиденье 28-летний мужчина, к сожалению, получил настолько тяжелые травмы, что скончался на месте происшествия», - сказал Вахер.

Оба были пристегнуты ремнями безопасности, экспертиза установит, были ли они трезвы. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.