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ISW: Путин полностью настроен на продолжение войны

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Украинский солдат 93. из механизированной бригады «Холодный Яр» под Торецком 22 февраля 2025 года.
Украинский солдат 93. из механизированной бригады «Холодный Яр» под Торецком 22 февраля 2025 года. Фото: UKRAINIAN ARMED FORCES/Reuters/Scanpix

Российский диктатор Владимир Путин остается ориентированным на продолжение войны против Украины, несмотря на растущее внутреннее политическое и экономическое давление, и нет никаких признаков того, что он готов пересмотреть свое решение заставить Украину капитулировать, сообщает Ukrinform со ссылкой на отчет Международного института по изучения войны (ISW).

«Путин и другие кремлевские чиновники не отказались от первоначальных целей войны в Украине и продолжают заявлять о намерении “денацифицировать” и “демилитаризовать” страну, стремясь запретить ей в будущем присоединяться к каким-либо блокам безопасности», - считают аналитики ISW. Эта позиция остается неизменной, несмотря на неспособность России добиться военной победы над Украиной за последние три года.

Кроме того, Россию не останавливают огромные материальные потери и нехватка живой силы на фронте. Напротив, недавние заявления российского диктатора, в которых он отвергает возможность заключения мирного соглашения с Украиной, указывают на его стремление продолжать войну.

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