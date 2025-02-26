ISW: Путин полностью настроен на продолжение войны

«Путин и другие кремлевские чиновники не отказались от первоначальных целей войны в Украине и продолжают заявлять о намерении “денацифицировать” и “демилитаризовать” страну, стремясь запретить ей в будущем присоединяться к каким-либо блокам безопасности», - считают аналитики ISW. Эта позиция остается неизменной, несмотря на неспособность России добиться военной победы над Украиной за последние три года.