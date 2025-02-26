Российский диктатор Владимир Путин остается ориентированным на продолжение войны против Украины, несмотря на растущее внутреннее политическое и экономическое давление, и нет никаких признаков того, что он готов пересмотреть свое решение заставить Украину капитулировать, сообщает Ukrinform со ссылкой на отчет Международного института по изучения войны (ISW).
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ISW: Путин полностью настроен на продолжение войны
«Путин и другие кремлевские чиновники не отказались от первоначальных целей войны в Украине и продолжают заявлять о намерении “денацифицировать” и “демилитаризовать” страну, стремясь запретить ей в будущем присоединяться к каким-либо блокам безопасности», - считают аналитики ISW. Эта позиция остается неизменной, несмотря на неспособность России добиться военной победы над Украиной за последние три года.