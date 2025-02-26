Специалист по персоналу: Эстония при ее небольших размерах не выдержит четырехдневную рабочую неделю

«С ноября 2022 года Бельгия стала первой страной в Европейском союзе, где работники могут сами решать, хотят они работать четыре или пять дней в неделю. Выбрав четырехдневную неделю, работники не потеряют в зарплате, но работу пяти дней они должны выполнять за четыре», - сказала Мулласте.

Она отметила, что инициатива Бельгии по законодательному закреплению концепции четырехдневной рабочей недели продиктована желанием преодолеть низкий уровень занятости. По данным Евростата, в настоящее время только 72% всех бельгийцев в возрасте 20-64 лет работают, но страна хочет довести этот показатель до 80% с помощью четырехдневной рабочей недели. В то же время, согласно последним данным, в Эстонии уровень занятости в той же возрастной группе составляет 82,1%.

«Одна из опасностей четырехдневной рабочей недели заключается в том, что, хотя поначалу вы можете максимально эффективно использовать четыре дня и выполнять пятидневную работу, со временем вы можете оказаться в зоне комфорта и не сможете выдерживать интенсивную нагрузку в течение длительного времени. В такой маленькой стране, как Эстония, трудно себе представить, что люди трудоспособного возраста стали бы работать меньше, чем предполагается. Мы можем мечтать о четырехдневной рабочей неделе, но реальность - это нечто иное, - говорит Мулласте. - Конечно, многое зависит и от способности конкретного работодателя создать гибкий график работы».