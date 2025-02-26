На прошлой неделе латвийская полиция получила сообщение о том, что в небольшом городке Приекуле (Курземе, юго-запад Латвии) по улице в полном одиночестве брела двухлетняя девочка, на которой были только носки и подгузник. Об этом агентству LETA сообщила пресс-секретарь полиции Мадара Шершнева.
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Бежала и плакала: в Латвии нашли на улице двухлетнюю девочку в одном подгузнике
В пятницу, 21 февраля, около 11:30 полиция получила сообщение из больницы, куда привезли маленькую девочку, найденную на улице в Приекуле. Ее заметил проезжавший мимо мужчина - ребенок бежал и громко плакал. Он укутал девочку в свою куртку и отправился искать помощь.