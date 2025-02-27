Интервью - дебют Дианы Харламовой

Диана Харламова. Фото: Даниил Свиридов

Диана Харламова - корреспондент Rus.Postimees в Ида-Вирумаа. Сейчас Диана живет в Нарве, любит этот город и чаще всего пишет именно о нем. Ведет свою колонку мнений, ранее вела блог на Facebook.

В повести «Интервью» рассказывается о таллиннской журналистке Дине и ее взбалмошной младшей сестре Лисе. Дина пытается расследовать дело об убийстве своей матери, а Лиса больше мешает, чем помогает. Молодой журналистке придется столкнуться не только с запутанным клубком странных совпадений, но и разобраться в семейных отношениях и себе самой.

Получилось что-то между драмой, комедией и детективом. Повесть написана легко, просто и смешно, и читается, по словам тестовых читателей, очень быстро. Книга посвящена тем годам, которые сама Диана провела в Таллинне, и пропитана любовью к столице Эстонии.

Повесть "Интервью" вышла в издательстве Aleksandra, которое издает в Эстонии книги на русском языке с 1990 года. Книга будет представлена в печатном и онлайн форматах.