Колумнист Владимир Ниинимяки стал одним из первых читателей, которые ознакомились с дебютным произведением журналиста Rus.Postimees Дианы Харламовой. И пришел к выводу, что эта книга способна вернуть любовь к чтению даже тем, кто утонул в коротких видео в TikTok.
РЕЦЕНЗИЯ ⟩ Как дебютная книга журналиста Дианы Харламовой «Интервью» снова заставила меня читать (1)
У меня есть хорошая традиция - раз в несколько лет перечитывать любимые книги из детства. И так получилось, что любимой книгой для меня стал «Гарри Поттер». Я помню отрывки рецензий, напечатанные на страницах книги - «восхитительно-волшебно!», «магический мир у вас в руках» и прочее, говорящее о том, как хороша эта книга. И, безусловно, она была хороша.
Я много читал в юности, но спустя некоторое время перестал. Интересные сюжеты стало находить всё сложнее - или я начал черпать их из других источников. Игры, фильмы, сериалы научились рассказывать истории не хуже, чем книги, и заставить читать себя становилось все труднее.
«Интервью» - это первая по-настоящему новая для меня книга за несколько лет, и я могу сразу сказать, что это хороший способ вернуть людей к чтению.
Диана Харламова, журналист Rus.Postimees родившаяся в Нарве, рассказывает историю, в которой хочется уловить её личный опыт: историю о журналисте, который пытается разобраться в том, как ушёл из жизни её близкий человек. Эта история одновременно проста, запутанна и способна держать в напряжении.
Чтение было похоже на поездку на американских горках: заканчивая очередную главу, ты ждёшь кульминации, а затем внезапно - конец главы, как в любимом сериале, на самом интересном моменте. И следующая глава ещё сильнее раскручивает этот маховик интереса.
Герои этой повести - люди, которые могут жить с вами по соседству, это как офисные работники и журналисты, так и не самые благополучные люди, чья шумная жизнь может давать пищу для слухов всему району.
Интервью - дебют Дианы Харламовой
Диана Харламова - корреспондент Rus.Postimees в Ида-Вирумаа. Сейчас Диана живет в Нарве, любит этот город и чаще всего пишет именно о нем. Ведет свою колонку мнений, ранее вела блог на Facebook.
В повести «Интервью» рассказывается о таллиннской журналистке Дине и ее взбалмошной младшей сестре Лисе. Дина пытается расследовать дело об убийстве своей матери, а Лиса больше мешает, чем помогает. Молодой журналистке придется столкнуться не только с запутанным клубком странных совпадений, но и разобраться в семейных отношениях и себе самой.
Получилось что-то между драмой, комедией и детективом. Повесть написана легко, просто и смешно, и читается, по словам тестовых читателей, очень быстро. Книга посвящена тем годам, которые сама Диана провела в Таллинне, и пропитана любовью к столице Эстонии.
Повесть "Интервью" вышла в издательстве Aleksandra, которое издает в Эстонии книги на русском языке с 1990 года. Книга будет представлена в печатном и онлайн форматах.
Эти герои переживают разные этапы своей жизни: - кто-то идет на повышение и делает для этого все возможное, а кто-то пытается решить кризис в личной жизни. И все это рассказывается без напыщенности и пафоса, в эти истории начинаешь верить, а персонажам - сопереживать.
Мне было очень приятно и интересно видеть отсылки к нашей ежедневной рутине: иногда в сюжете проскальзывают бытовые детали жизни вымышленных эстонских политиков, которые вдруг оказываются в центре скандала. Все, кто хоть немного следит за новостями, будут приятно удивлены этими отсылками и обязательно проведут параллели.
Не часто случается, чтобы происходящее в Эстонии описывалось настолько ярко. Последний раз, кажется, такое было в книге Андреса Анвельта "Красная ртуть" (Punane Elavhõbe).
«Интервью» - это та книга, после которой сразу начинаешь ждать следующей. Легкое чтение, оставляющее приятное послевкусие. Отличный дебют, Диана!