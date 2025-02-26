Исследование: рост цен на продукты сильнее всего ухудшает финансовое положение людей

Около половины участников исследования отметили, что их финансовое положение стало хуже за последние 12 месяцев. Главной причиной ухудшения 86% респондентов назвали рост цен на продукты питания и товары первой необходимости.

Среди людей в возрасте 40–49 лет этот показатель еще выше - 90%. Также серьезной проблемой остаются растущие расходы на жилье, о которых упомянули 72% опрошенных. При этом только 10% назвали увеличившиеся расходы по кредитам значительным фактором.

Рост налогов усугубляет ситуацию

«Рост цен на продукты, товары первой необходимости и жилье усугубляется также повышением НДС и других налогов, причем этим летом ожидается очередное увеличение. Рост потребительских налогов сильнее всего бьет по наименее обеспеченным слоям общества, ухудшая их финансовое положение и усиливая социальные проблемы», - отметила руководитель направления накоплений, инвестиций и пенсионного обеспечения в розничном банкинге SEB Элизабет Виснапуу.

Крупные покупки многим не по карману

Около 40% респондентов заявили, что их доходов хватает на покупку продуктов и одежды, а также на небольшие сбережения, но не на крупные покупки, такие как холодильник или телевизор. Примерно поровну (чуть более 20%) разделились те, кто может покупать продукты, но не может позволить себе одежду, и те, кто может делать крупные покупки, но не имеет средств на путешествия или длительный отпуск за границей. Лишь 13% опрошенных сообщили, что могут позволить себе все, что пожелают.

«Тех, кому сложно оплатить даже продукты, относительно немного - около 6%. Больше всего таких людей проживает в уездах Ляэнемаа и Пыльвамаа, что снова указывает на вымирание приграничных регионов Эстонии. В этих районах меньше рабочих мест, а предлагаемые вакансии, как правило, низкооплачиваемые», - пояснила Виснапуу.

Опрос SEB был проведен в январе 2025 года исследовательской компанией Norstat, в нем приняли участие 1000 жителей Эстонии в возрасте от 18 до 74 лет.