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Исследование: рост цен на продукты сильнее всего ухудшает финансовое положение людей

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Цены на продукты питания продолжают расти. Фото иллюстративное.
Цены на продукты питания продолжают расти. Фото иллюстративное. Фото: Marko Saarm

Почти половина жителей Эстонии считают, что их финансовая ситуация за последний год ухудшилась, согласно исследованию SEB о финансовой уверенности. При этом 38% эстонцев зарабатывают достаточно для покрытия повседневных расходов, но не могут позволить себе крупные покупки.

Около половины участников исследования отметили, что их финансовое положение стало хуже за последние 12 месяцев. Главной причиной ухудшения 86% респондентов назвали рост цен на продукты питания и товары первой необходимости.

Среди людей в возрасте 40–49 лет этот показатель еще выше - 90%. Также серьезной проблемой остаются растущие расходы на жилье, о которых упомянули 72% опрошенных. При этом только 10% назвали увеличившиеся расходы по кредитам значительным фактором.

Рост налогов усугубляет ситуацию

«Рост цен на продукты, товары первой необходимости и жилье усугубляется также повышением НДС и других налогов, причем этим летом ожидается очередное увеличение. Рост потребительских налогов сильнее всего бьет по наименее обеспеченным слоям общества, ухудшая их финансовое положение и усиливая социальные проблемы», - отметила руководитель направления накоплений, инвестиций и пенсионного обеспечения в розничном банкинге SEB Элизабет Виснапуу.

Крупные покупки многим не по карману

Около 40% респондентов заявили, что их доходов хватает на покупку продуктов и одежды, а также на небольшие сбережения, но не на крупные покупки, такие как холодильник или телевизор. Примерно поровну (чуть более 20%) разделились те, кто может покупать продукты, но не может позволить себе одежду, и те, кто может делать крупные покупки, но не имеет средств на путешествия или длительный отпуск за границей. Лишь 13% опрошенных сообщили, что могут позволить себе все, что пожелают.

«Тех, кому сложно оплатить даже продукты, относительно немного - около 6%. Больше всего таких людей проживает в уездах Ляэнемаа и Пыльвамаа, что снова указывает на вымирание приграничных регионов Эстонии. В этих районах меньше рабочих мест, а предлагаемые вакансии, как правило, низкооплачиваемые», - пояснила Виснапуу.

Опрос SEB был проведен в январе 2025 года исследовательской компанией Norstat, в нем приняли участие 1000 жителей Эстонии в возрасте от 18 до 74 лет.

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